菜荒︱深夜迎接供港蔬菜貨車　李浩然善用「華潤」職務之便？

上周以來接連有跨境貨運司機染疫，令口岸運作間歇性停頓，供港蔬果大受影響，菜價不斷飆升，並湧現搶購潮。本身是華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官的立法會議員李浩然，昨日（9日）深夜連同華潤萬家人員到倉庫，迎接集團超市運送到港的蔬菜跨境貨車。李浩然說內地與香港已按疫情發展，調整有關貨運通關政策，相信內地供港食品會持續充足，希望市民保持冷靜，不必搶購囤積物資。



政府發言人今日亦表示，供港蔬菜大致回復到往年同期的九成，預期整體蔬菜供應將繼續回穩，菜價亦會回落。關口運作一切正常，過去兩日進出口鮮活食品跨境貨車流量已迅速回升，冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋供應一直穩定。



李浩然昨晚到華潤位於長沙灣的倉庫，迎接運蔬抵港的跨境貨車。他強調，在港中資企業一直全力保障香港各類民生物資供應，又指兩地政府根據疫情，有及時調整貨運通關政策，例如文錦渡口岸緊急延長通關時間、疏導跨境貨物。而食物及衞生局亦有為跨境貨車司機提供快速檢測包，以免確診個案影響貨運流通，相信供貨不會受到影響。

食衞局則指，繼續與相關政策局及部門與業界保持緊密溝通，密切留意食品供應情況，並會與內地相關部委緊密聯繫，保障鮮活食物穩定供應。