全民檢測︱林鄭：封城禁足一定唔做　將支援居家治療：抗疫要現實

全民強檢有機會本月實施，特首林鄭月娥今日（2日）迎接內地首班鐵路「援港專列」時，表示香港一定不會實施整個城市的禁足及封鎖，「不出不入，香港一定唔會做！」她說社會對某些「用字」有遐想，澄清全民強檢必須考慮不同經濟板塊的運作及市民日常生活的影響，繼而規劃如何減少人流，強調大幅壓縮人流的措施一定會做，正如以往小區圍封強檢都會做，但程度及範圍要再考慮。



林鄭月娥表示，全民強檢若需時5至6天才出結果，就會與原意不一致，幸得內地支援、尤其是深圳化驗室的配合方得落實。她說當局將按照香港實際情況制定策略，強調香港是國際金融中心，運作上是廿四小時，限制市民出入必須考慮實況。

抗疫須講現實 確診者不可能全隔離

林鄭又指全民強檢後，最理想當然是將所有呈陽性及密切接觸者送走隔離，但「都要講現實」，目前每天數以萬計的新增確診，要全部移離社區隔離是沒可能，所以政府須作調較，但會諮詢衞生專家意見，經調較的措施不會違反抗疫要求。這些措施包括有確診者須居家隔離，政府將有效安排及分流，強調會提供支援，目前就指定診所及的士接載的商討工作，正是要配合家居隔離。她又指，這些人若接種了疫苗，隔離6至7天後，快測呈陰性即可恢復正常生活。

她指政府會做好資訊發放，所以配合全民強檢須有一套非常廣泛及有效公眾宣傳，讓市民都知道計劃下對每個人的要求；如果在檢測中確診，又有何安排，因此仍需時準備。

籲勿誤信謠傳：物資將源源不絕到港

林鄭月娥對內地利用鐵路運輸物資到港表示感謝，指確保物資充足是內地援港的重要一環，形容中央全面援港力度很大、而且速度很快。她指政府承諾，一定會盡最大努力，保障市民的日常及鮮活食品、日用品供應：「請市民唔好誤信謠傳，出現恐慌或搶購日用品。這些日用品不論透過水路、陸路或者鐵路，都會是源源不絕運送到港。」