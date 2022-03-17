疫情｜民建聯倡撥方艙醫院交中醫管理　增設中醫指定診所

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（16日）主持第九次援港抗疫協調會，特別提到要發揮好中醫藥作用，而援港內地醫護當中也包括中醫學專家。民建聯建議政府撥出一、兩個方艙醫院，邀請內地中醫藥專家來港治療患者，與本地大學的中醫學院合作管理。



民建聯立法會議員黃英豪表示，內地使用中西醫協作的抗疫經驗值得參考，強調「大家都係中國人，過去兩年……治療好咁多病人」，國家中醫藥管理局已經有認可藥方可供使用，認為政府應在法律規管方面「開綠燈」，令內地中醫藥專家不只來港開會交流，更可進入醫管局系統參與治療患者。



該黨又建議政府加強使用中醫藥，治療新冠病毒患者，包括在全港18區增設提供中醫會診的指定診所，並到安老院舍為長者提供中西醫聯合診療及防治服務。



倡由中醫團隊營運一、兩間方艙醫院

黃英豪表示，中醫藥對抗疫情主要有「三藥三方」，包括連花清瘟、金花清感顆粒等已經在社區派發；加上援港的中醫藥專家，及幾千名本地註冊中醫。但徒有這些資源，卻無法做到「中西醫協作」。黃英豪指，反觀內地中西醫會診是「全流程」，建議政府邀請國家級專家組織來港，在法規上作出豁免，令他們可以在公營醫療體系診治病人。

民建聯建議，由中醫團隊營運一、兩間方艙醫院，並在治療確診患者時以中西協作方式治療，並到安老院舍為長者會診，避免大量中醫資源被閒置。另一民建聯議員葛珮帆則指，根據內地成功經驗，中醫可以減少重症、縮短病人住院時間，應在預防、治療、復康及物流等各方面全面應用。

陳永光提醒中西藥並用 服用須相距兩句鐘

民建聯成員、中醫學會會長陳永光則解釋，在預防、初病及康復都是中醫較西醫強，特別是應對後遺症。他強調患者「重症起上嚟，一定要西醫治療；但好多症狀都係中醫緩解，非常之好」，認為既然已有派發中成藥，如果進一步善用內地援港及三間大學的中醫藥專家，相信可以減少疫情負擔。

陳永光亦提醒，有長期病患的確診者若服用中藥，應與西藥相隔一、兩個鐘服用，強調用以穩定固有病情的西藥不應停用。