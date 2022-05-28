李家超組班︱吳秋北料新政府已有屬意人選 正等待中央考慮
撰文：高諾恆
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工聯會會長吳秋北今日（28日）表示，不便透露該黨推薦給新政府的官員人選等細節，但所推薦的人選均與工聯、勞工界別及地區工作有關。他相信下屆政府已物色到合適人選，正等待中央考慮。
工聯會推薦人選來自勞工界及地區
吳秋北出席香港義工聯盟「2022傑出義工嘉許禮」，承認工聯會已就下屆政府組班推薦人選，但不便透露具體詳情。他認為下屆特首就任在即，相信新一屆政府很大機會已留意到合適人選，正等待中央考慮。
《港區國安法》在港實施即將兩周年，全國人大常委會法工委副主任張勇今早在論壇表示，香港建構國安體系仍處於起步階段，《國安法》具體條文亦有待落實。吳秋北指，《國安法》為香港維護國安打下良好基礎，但仍須在複雜的國際環境及新形勢下進一步完善制度，包括維護網絡、金融及生態安全。
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