新班子多名公僕升局長　湯家驊：程序公義不衝擊「以結果為目標」

距離新政府上場不足兩周，候任特首李家超昨日（17日）表示已向中央提交名單，近日政圈流傳不同名單。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（18日）表示，留意到名單上不少人選出身自公務員，相信他們會著重成果和做實事。至於會否留任行政會議，湯家驊未有正面回答，稱大家過幾天都會知道。



湯家驊今日（18日）出席一個活動後表示，留意到坊間流傳的新政府問責班子名單，不少人為公務員出身，認為他們都是會做實事的人，相信答應加入新政府的人都明白新特首「以結果為目標」的治港理念，會著重成果、做實事。被問到公務員的「程序公義」原則會否與「以結果為目標」有分歧，湯家驊認為不應單單堅持「程序公義」，因為政府部分涉及個人或團體權利的運作都很著重成果，會簡化程序以更易達到目的。

張國鈞民建聯背景遭質疑？湯：以行動證明

有傳律政司司長會由前大律師公會主席、資深大律師林定國擔任，湯家驊認為，他得到許多執業者的認同和尊重，在業界的地位毋庸置疑，期望他出任司長後多向公眾解說，尤其是現時本港法治及《港區國安法》受到無事實根據的批評及觀感影響，司長有責任多向公眾及外國傳媒解說。

至於民建聯出身的張國鈞被傳出任律政司副司長，湯家驊指，律師的專業不會受其背景影響，相信張國鈞作為資深業界人士也不例外。若他因政黨背景受人質疑，他應以事實證明其處事方式與背景無關。