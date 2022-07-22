法定放債利率擬48厘封頂　15%「債仔」受惠多屬小額借貸

政府根據《放債人條例》第24及25條向立法會建議，將法定利率上限由年息60%下調至年息48%， 而敲詐性利率則由年息48%下調至年息36%。相關附屬法例小組委員會今（22日）開會審議。會上有議員要求當局解釋修訂標準，財經事務及庫務局副秘書長許澤森表示，修訂參考了類近司法管轄區，而政府統計發現被收取48%至60%年息的借款人較多為低收入人士，認為下調年息上限會令經濟及討價還價能力較弱的借款人得益。



民建聯議員陳仲尼表示，該黨一致支持修訂，但他認為修訂後的息率仍然偏高，要求當局解釋修訂標準。許澤森解釋，類近的司法管轄區，例如澳洲法定利率上限為48%；政府同時考慮修訂對放債業務的影響，根據當局過去獲得的持牌放債人統計資料，發現被收取48%至60%年息的借款人較多為低收入人士，他們貸款額通常為幾千至萬多元，貸款年期通常為半年至一年，總貸款額佔放債市場不足15%，有關改動可令他們受惠。