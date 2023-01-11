內地票站恒常化？｜涉法律、操作限制　曾國衞：政府暫無計劃

2021年立法會換屆選舉因應疫情，政府設口岸票站方便內地的香港選民投票；至於此安排會否恒常化，以方便選民，政制及內地事務局長曾國衞表示，口岸票站涉及法律及實際操作限制，需要通盤考慮，強調暫時無此打算。



經民聯議員陸瀚民今日（11日）在立法會大會，質詢政府會否就立法會選委會界別補選及可能舉行區議會選舉設口岸票站。多位議員關注推行電子投票的可行性，選委會界別議員吳傑莊倡議增設郵寄投票安排。曾國衞稱考慮聘顧問研究電子投票，而郵寄投票涉及很多不確定因素，同類安排在其他國家也面對爭議，當局現時沒有詳細考慮。



曾國衞強調，2021年立法會換屆選舉時，在三個口岸設票站僅屬一次性措施，相關安排涉兩地政府協商及同意，方可進行，選舉管理委員會亦在報告書中強調：「特別安排是否適用於往後的選舉，不能一概以論。」

曾國衞：運作層面要充分考慮 保選舉公信力

他更接連提出多問題說明在內地設投票站，涉法律及實際操作等因素，包括「如何為境外港人提供預先登記安排」、「如何安全運送選票及票箱來往於境外票站」、「如何在境外應用香港選舉法例及規則」、「安排投票及點票，過程中涉及的風險，如何處理在境外發生的突發情況」、「如何如效維持境外票站秩序」和「就違反選舉法例的執法工作，如何制定合適監察機制」等。

他強調為確保選舉公信力，政府要在運作層面有充分考慮，直言政府暫未有計劃在內地設投票站。

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關注如何能有效接觸居內地選民

「新思維」狄志遠關注若在內地設票站，候選人的宣傳工作受限，難令選民認識候選人：「在內地的香港選民約有19萬人，對選舉結果有一定影響力。選民有機會認識候選人，候選人亦有機會將資料交給選民，若候選人難接觸選民，該如何達至公平公正選舉？」

曾國衞表示，目前候選人資料會透過專用網站發放，內地選民亦可透過網站了解候選人資料；及透過內地辦事處，從不同層面與身在內地的港人接觸，包括商界、媒體，發放邊境管制站的投票安排。

曾國衞：或聘獨立公司研究電子投票

選委界議員簡慧敏提出電子投票方案，曾國衞指香港作為智慧城市，政府會盡力將選舉電子及智慧化，他強調現時有不同選舉環節加入電子技術，如點票等，但強調加入電子技術的同時，要確保不影響選舉公信力及市民信心。他透露政府或會聘請獨立公司研究相關事宜。