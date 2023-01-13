陳弘毅：外籍律師若有香港執業資格　不應被禁止參與國安案件

港澳辦主任夏寶龍今日（13日）表示，《香港國安法》具有凌駕地位和優先適用的法律效力，如果本地法律有不一致時，特區應主動修改本地法律，使之與《國安法》有機統一。

基本法委員會委員、港大法律學院憲法講座教授陳弘毅表示，除了牽涉海外律師參與資格的《法律執業者條例》，暫時看不到有需要修改其他法律。他稱若果香港原有法律與《國安法》有所牴觸，即使不作出修改，也有可能失效，最終由法庭決定。



被問到應否「一刀切」禁止海外律師參與國安案件，陳弘毅指，今次爭議主要是有關《法律執業者條例》第27（4）條，賦權法院批出海外律師在個別個案的執業資格。陳認為應先處理相關條文問題，其他事項不具迫切性，且不應該限制具有本地全面執業資格的外籍律師參與國安案件。

梁美芬。（林靄怡攝）

梁美芬：香港法院無《國安法》解釋權

倘違立法原意 國安委須行使權力

另一基本法委員會委員梁美芬指，中國是成文法國家，每一條法律條文都需要與其他法律條文一併考慮，《國安法》的立法原意是相信特區政府能夠制定具體法律制度，以及研究須修改哪些法例，真正落實《國安法》。

她說《國安法》是全國性法律，只是基於「一國兩制」，容許香港法院審理國安案件，但沒有授予香港法院法律解釋權，因此一旦法院的解釋未必符合《國安法》立法原意，便要由國安委擔起職責，行使權力完善本港法律。

她稱，現時很清楚特區政府有權力處理落實《國安法》的細節問題，立法會及特區政府應承擔起主動角色，釐清法律上不清楚的地方，不再重複今次尋求人大釋法的做法。至於是否「一刀切」禁止所有海外律師處理國安案件，梁說需要繼續聆聽業界意見，但她認為不具全面執業資格的海外律師不適合處理國安案件。