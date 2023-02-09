湯家驊反駁釋法破壞司法獨立　指本質行使立法權、非涉個人訴訟

全國人大常委會早前應行政長官李家超要求就《香港國安法》釋法後，引來外界質疑釋法有否破壞特區之司法獨立。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（9日）在社交平台撰文，詳細說明在《中英聯合聲明》及《基本法》下，香港「高度自治」的權限。



他又指，人大有權力及責任解釋國家憲法和所有全國性法律，包括《基本法》和《香港國安法》，直言：「在大陸法系下，解釋《憲法》及法律乃一種形近修改之立法解釋」，認為人大釋法在本質上行使立法權，而非司法權，反駁釋法破壞司法獨立一說，更形容此理解為「無知表現」。



湯家驊：國家安全不屬香港「高度自治」之範疇

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory C. May）上月25日出席一場研討會時提及，中國人大常委會上月就《香港國安法》釋法，或將有損香港司法獨立。

湯家驊今日（9日）在社交平台上撰文反駁梅儒瑞說法。湯家驊首先列舉兩點解釋何謂「主權回歸」，他指《中英聯合聲明》中確認香港主權「事實回歸」中國，意味中國有全面管治香港的主權及防衞主權及保持主權延續的權利；另外，他指《中英聯合聲明》及《基本法》中清楚指出中央給予香港的「高度自治」並非一種絕對、完整、或是擁有國家主權般的自治概念。相反，「高度自治」是指特區作為直隸中央的某一地區享有的自治權。但這種自治權並不染指憲制或國家事務、國防事宜或外交關係，「因此，國家安全也不屬於高度自治範疇之內。」

人大釋法屬立法權、而非司法權

湯家驊繼而談到釋法破壞司法獨立一說。他表示，在國家《憲法》下，人大有權力及責任解釋《基本法》和《香港國安法》。在大陸法系下，解釋《憲法》及法律乃一種形近修改之立法解釋，而此種解釋權只會處理《憲法》或法律的原意及內容，絕不會介入個別訴訟人的爭議。

他直言：「本質上，人大常委會行使的是一種立法權，而非司法權。任何認識三權分立概念的人，也應該明白這原則上的分別。」他更形容把行使這立法權理解為「破壞司法獨立」行為，是一種無知的表現。

強調人大從未試圖推翻法庭判決

湯家驊重申，人大自1997年以來的六次釋法皆是關於《憲法》事務、中港關係、外交事務及最近的國家安全事務，強調釋法從來沒有僭越人大常委會的權力，更沒有侵蝕特區的高度自治，更指以往所有釋法均是前瞻性的。他直言：「沒有一次釋法試圖推翻法庭已作出的判決，這是另一項證明釋法與司法獨立拉不上關係的鐵證。」