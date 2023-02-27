預算案｜樓市成交去年跌至4.5萬宗　陳茂波：樓價仍高不宜撤辣招

新一份《財政預算案》未有撤銷任何樓市「辣招」，財政司司長陳茂波今日（27日）出席電台節目解畫，表示目前樓價水平仍然高企，去年樓市成交量下跌至4.5萬宗，政府為了令未置業的市民在房屋供求仍然偏緊情況下有優先置業機會，經研究後，認為目前不適合撤銷任何樓市辣招。



陳茂波指，去年本港樓價累計下跌逾15%，但他強調只是由高位回落，目前樓價水平仍然高企，而政府早前實施樓宇需求管理措施，希望在供求仍然偏緊情況下，讓未有樓的港人優先有機會置業，因此港府認為目前不適合撤銷任何樓市辣招。

他又指，前年經濟較好時，樓市成交量有約7.5萬宗，不過去年樓市受經濟疲弱及加息等拖累，成交量跌至4.5萬宗，其中90%市民是首次置業，大部分是中小型單位，政府因而決定調整相關從價印花稅稅階，減輕市民負擔。

不過，陳茂波強調，今年形勢扭轉，與內地全面通關後，將帶動改善服務輸出，相信今年本地消費市場會有明顯反彈，經歷過去幾年較反覆的經濟情況後，今年經濟將會轉好。

提到近期多幅用地流標，陳茂波表示，去年樓市正在調整，發展商出價較為審慎，當樓市轉趨穩定及本地經濟轉好下，相信賣地市場及樓市會漸趨穩定。

陳茂波：目前不急於發債

至於未來5年政府基建和工務工程平均每年涉資過千億元，政府計劃每年發債約650億元，以管理現金流。陳茂波表示，政府有一定財政儲備，目前不急於發債，會視乎經濟、利率走勢等，再決定發債時機。他又提到，當利率較高時，可以將債券年期縮短，加大政府財政彈性。

他指，截至本年3月底，政府未償還債務佔本地生產總值4.5%，直至2027年度有關佔比將升至約9.5%，強調與全球比較，負債水平仍偏低。