推百分百擔保貸款計劃援旅遊業　預計開支最高7億8000萬

撰文：文維廣
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政府建議設立旅遊業界百分百擔保貸款專項計劃，向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，支援業界復業。當局預期最高開支為7億8200萬元，計劃下月向財委會申請撥款。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，銀行和旅遊業界都十分支持這項計劃。

楊潤雄指銀行和旅遊界均支持擔保貸款專項計劃（林靄怡攝）

楊潤雄又指，政府還有其他支援業界措施，包括延長原定本月底完結的「旅行社鼓勵計劃」3個月至6月底、向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3,000萬元，亦有「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」。當局又決定通過調撥資源，為旅遊從業人員培訓資助計劃增加4,000萬元撥款至總額一億元，加強支援從業人員的培訓，提升服務質素及專業水平。

立法會經濟發展事務委員會今日（27日）討論有關事項。專項計劃由按證保險公司負責管理，並負責審批貸款申請。申請期為推出專項計劃起計6個月，可視乎需要檢討及延長。政府將提供總數不多於23億元的承擔額，預期最高開支為7億8200萬元。

根據當局提交的文件，僱員總數10人或以下的持牌旅行代理商，建議貸款額上限為100萬元；僱員總數11至49人，建議貸款額上限為250萬元；僱員總數50人或以上，建議貸款額上限500萬元。合資格巴士營辦商或車主的貸款額上限則為每輛巴士10萬元。還款期最長10年，借款人可選擇最長12個月還息不還本期。

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