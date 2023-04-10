陳克勤與戴尚誠推介大埔過渡屋　劏房戶憂交通配套不足

大埔船灣黃魚灘過渡性房屋項目有望今年投入服務，行政會議成員兼民建聯立法會議員陳克勤今日（10日）與房屋局副局長戴尚誠到大埔墟探訪正輪候公屋的劏房戶，向住戶推介過渡性房屋項目。兩戶受訪家庭皆憂慮黃魚灘項目的交通配套不足。



陳克勤偕同戴尚誠及民建聯大埔支部主席胡綽謙等落區探訪大埔墟的劏房戶，陳克勤指兩戶受訪家庭都對過渡性房屋計劃反應正面，期望計劃能改善他們及下一代的生活環境，讓下一代能於更好環境下成長。但他們均憂慮黃魚灘過渡性房屋計劃的交通配套，害怕出入不方便。

陳克勤認為，政府在興建過渡性房屋計劃時，特別需要注意交通配套問題，指以汀角路黃魚灘過渡性房屋計劃為例，是否能提供額外的巴士線服務？增加交通配套不但能讓居住於過渡性房屋計劃的居民受惠，亦會讓附近一帶居民得益。

他期望副局長落區聆聽市民心聲後，會把居民的意見帶入政府，在規劃過渡性房屋計劃時，更能貼心幫助市民。

根據房屋局網站資料，大埔船灣黃漁灘項目預計建11幢3-4層高樓宇，提供1236個單位，可容納約1962人，項目於去年8月已動工，預計今年第3季完工，項目由九龍樂善堂營運，預計營運年期為5年黃