倡仿星洲推「遠期居屋」樓花　梁熙：最重要令市民唔洗心掛掛

民建聯立法會議員梁熙代表立法會赴新加坡出席為期三天的「2023年國際貿易議會工作坊」。梁熙今日（14日）趁機參觀當地「組屋」，他提到新加坡政府為讓更多年輕人看到未來的置業階梯，推出了名為「Build to order」的政策，他認為該政策讓家庭不用為居所而「心掛掛」，促請政府參考新加坡的經驗，以「遠期居屋」計劃重燃青年的置業夢。



梁熙今日（14日）趁機參觀新加坡「組屋」，提到當地政府推出「Build to order」的政策，讓家庭不用為居所而「心掛掛」，促請港府參考新加坡的經驗。（梁熙Facebook圖片）

梁熙到新加坡後把握機會參觀當地的房屋，他特別到訪了很多香港市民也十分羨慕的「組屋」，即當地的公共房屋。他指，新加坡八成市民都居於組屋，大部分更是自置，當地居民以少於市價四分之一的價錢就可以完置業夢，他直言：「相比香港人連買居屋似乎都『難過中六合彩』，難怪香港市民羨慕新加坡人有『組屋』。」

梁又說，當地「組屋」平均輪候時間達三至四年，單身人士要達35歲以上才可以申請，不過新加坡政府為令到市民「見到盡頭」、「知道捱租幾年就會等到上樓」，推出名為「Build to order」政策。

梁熙解釋：「房屋項目只要集合到一定數量有意購買的人士就會安排興建，有意購買者就可在興建前買樓花。這樣對申請了的家庭來說，就可以提早規劃置業路向，並有明確目標，不用為居所而『心掛掛』。」

梁熙指，民建聯早前亦曾提倡「遠期居屋」計劃，正是希望讓青年有目標、有未來計劃，在新發展區推出遠期居屋樓花計劃，定下入伙年期，讓年輕人更早規劃的置業路。

梁熙續指，這建議其實與新加坡的「Build to order」不謀而合，只是新加坡已經落實推出，香港卻「十劃都未有一撇」。 他促請港府參考新加坡的經驗以及該黨的建議，以「遠期居屋」計劃去重燃青年的置業夢，「一同為我們的年輕人建立一個睇得到、等得到、住得好的可實現置業目標。」