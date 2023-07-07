三隧分流拉票風波　李家超「隔空訓斥」政助：唔識拉票無打好關係

三隧分流條例草案上月獲立法會通過，但表決前鬧出的拉票風波原來有餘波，《香港01》得悉特首李家超趁一次司局長列席的會議上，就是次拉票手法惹來議員強烈反彈表達不滿，「隔空訓斥」政治助理們：「唔識拉票、平時無同議員打好關係」，要求與會司局長們把其訊息向屬下政助轉達。



+ 16

今次讓李家大動超動肝火，源於俗稱「三隧分流」的《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》上月28日恢復二讀，建議今年8月2日政府收回西隧經營權時，實施「633」固定收費方案，私家車使用西隧收費下調至60元，使用紅隧和東隧調高收費至30元，使用西隧和紅隧收費差額從55元下調至30元。自由黨運輸及航運界議員易志明提出修正案，建議當政府實施三隧一日内「不同時段不同收費」安排時，除私家車、電單車及機動三輪車以外的車輛，擬議收費一律下調為 20元。由於主席梁君彥裁定易的建議會導致政府額外開支，結果只批准涉紅隧和西隧的修訂，東隧部分被剔出。

運流局政助陳閱川在表決前的周末，向議員發信息詢問對原草案及修正案投票意向。信息中提到，易志明的修正案部分有「Charging Effect」，指若這不完整的修正案獲通過，會導致東隧收費高於紅隧、西隧，加劇紅隧和西隧擠塞，形容「後果絕不可取」。陳指明，政府基於修正案與劃一收費和便利業界的目標不符，加上對交通的「非常負面影響」，表明不會支持修正案，並期望立法會支持通過政府的「完整方案」。

結果，這個信息在議員之間開炸了！議員在討論群組熱烈討論，有議員指提意見是職責所在，形容政府做法如同「滅聲」，令到議員提意見有壓力，反問：「咁要議員嚟做咩？橡皮圖章？」

最終，政府方案雖順利獲通過，卻令議員們心中留下一條刺，對強調重視行政立法合作關係的新一屆政府而言，未必是好事。《香港01》獲悉，特首李家超在事後一次司局長皆列席的會議，開腔斥責一眾政助們：「唔識拉票、平時無同議員打好關係！」要求與會司局級官員把訊息向政助們轉達。

議員：唔知政治助理做乜？

其實，議員們對政治助理表現有意見非始於今次。新一屆政府上升剛好約一年，但多名議員早於半年前已私下埋怨政治助理的表現，有人直指一群新任政治助理表現未見積極，認為無理由上任半年仍未見影：「都未見過啲（政助），打電話都搵唔到。唔知佢哋做乜？」

這又難怪議員不滿，因為根據政府當年向立法會介紹開設問責官員職位時表明，政治助理負責協助司長、局長和副局長提供政治分析和意見，及進行政治聯繫和游說工作，包括與政黨、議員、傳媒和相關持份者，包括青年團體、社區組織等，保持雙向聯繫。政治助理亦負責擬備演辭及傳媒發言。簡而言之，與政黨、議員打交道正是政助們的主要工作之一。

現屆政府，三位司長及三名副司長均有政治助理，十五個決策局中，政制及內地事務局的政治助理職位仍懸空，公務員事務局則未設政治助理職位，即共有19名政治助理。他們的薪酬分四級，由$72,500元、$90,600、108,000至126,900元不等。

李家超「隔空訓斥」政助 議員：唔覺勤力咗！

李家超的「隔空訓斥」後，政助們又是否更積極打好與議員的關係呢？有立法會議員觀察到踏入七月後逢星期三的立法會大會期間，午飯時間確實多了政治助理現身，但說：「講真唔覺得勤力咗呀，以前好多（政助）連招呼都唔想同議員打，官威比副局長局長還大！現在都不會主動（打招呼），佢哋主要都係自己同自己（人）傾，不過都有參與吓（議員）之間討論咁嘅，慢慢比啲時間佢哋！」

有知情政府內部人士指，特首只是「溫馨提示」，政助們也一直有與政黨和議員溝通，未來可能在溝通過程中多加注意，又指所有政助都很努力，又稱政助的工作按上司指示，相信若議員需要幫手，大家都樂意配合。