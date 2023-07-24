民建聯調查「消費者信心指數」回升　反映經濟漸復常　促刺激內需

撰文：蕭通
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民建聯今日（24日）公布最新一期「消費者信心指數」調查，是本港正式踏入「後疫情時代」下進行。2023上半年與過去3年相比，整體經濟形勢向好。與去年12月份進行的結果比較，「目前狀況指數」由歷史低位73大幅回升至84；另外兩個指數「消費者預期指數」和「綜合消費者情緒指數」則繼續向好。

這次結果顯示，「消費者預期指數」維持在高水平的113，因此「綜合消費者情緒指數」由上次101微微回升至104正面水平，是自前年6月以來最高位。當中個人財務狀況展望有改善，但整體看法仍偏向悲觀，反映部份市民的收入或工作狀況尚待改善。至於香港經濟前景展望方面，無論是短期或長期展望，被訪者情緒相對疫情時回復平常。

建議打造本地「市集經濟」

民建聯房屋事務發言人陳學鋒表示，是次結果反映市民的目前狀況較為保守，但對於預期經濟發展樂觀，反映社會普遍感受到疫情結束後本港經濟開始復常，但目前個人經濟狀況仍然較為拮据或受限的現象。他認為，政府需要推動整體經濟內需循環，建議打造本地「市集經濟」，同時打造香港品牌吸引外地旅客，促進本港旅遊業。

民建聯立法會議員周浩鼎（左）和陳學鋒（右）24日公布民建聯最新一期「消費者信心指數」調查。（民建聯提供圖片）

民建聯經濟發展事務發言人周浩鼎表示，今次「目前狀況指數」雖大幅反彈至84，但只回復至去年同期相若水平，顯示社會復常，但市民的近期財政狀況，仍未恢復至疫情前100以上的正面水平。

倡將國際盛事串聯吸引旅客

周浩鼎認為，政府有必要更主動積極刺激本港經濟內需，例如加大力度推動「開心香港」主題系列，主動邀請國際巨星來港合作表演，推動本地消費及吸引鄰近國家地區人士來港消遣。下半年大量展覽及各式各樣的國際會議活動在港進行，建議可把重點的國際盛事，如11月份的國際金融論壇、香港海運週，及FIBA 3×3 籃球賽串聯起來，大幅增加其對國際及內地旅客的吸引力。

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