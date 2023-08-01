批的士服務差　張欣宇：每星期被拒載3次　政府研措施提升質素

近日政府提出四項措施助提升的士服務質素，分別為引入的士車隊制度、提高最高的士可載客數量提高5個至6個、引入的士司機違例計分制及二級制及提高非法出租汽車罰則。多名立法會議員在立法會一個會議上不滿的士服務，其中立法會議員張欣宇更指，每個星期都差不多被拒載3次，投訴亦不了了之，建議條例草擬應由消費者角度出發。



張欣宇指不少司機聽到偏遠地方就稱「唔識路」拒載

張欣宇指，的士拒載已不能用「害群之馬」形容，每個星期都差不多被拒載3次，因為服務選區為新界北，的士司機聽到偏僻地方後，就會稱作「唔識路」。而市民亦難以舉報，他曾幫遊客投訴的士司機，，但警方至今仍未有任何結果，不了了之，提出檢控的門檻又高，「好難見到有任何執行」。張欣宇又認為的士只有司機及乘客，舉證不法行為時十分困難，加重罰則並不能解決問題。

他說條例應由消費者角度出發，雖然條例可帶來好處，但質素是否可提升整的士的服務質素。張欣宇又表示，30年前已無出過新的的士牌照，「好多問題都冇講清楚」，但30年內人口增長、社會結構、經濟增長等都變化不少，如無一個清晰研究或方向，在已有供應中重組並不能解決問題。

張欣宇指每個星期都差不多被拒載3次，的士拒載已不能用「害群之馬」形容。（資料圖片/馮子健攝）

梁子穎倡安裝攝錄機 錄下爭議事件

立法會議員梁子穎指，舉證問題方面，有司機建議在車內裝上攝錄機，若有誤會產生就可用該片段，但運輸署以往因私隱問題禁止司機裝攝錄機拍車內情況，乘客就可以用手機影，而司機需要駕駛，只能依靠車內攝錄機，建議允許司機裝攝錄機，加上立法規管該片段的流出會更好。

梁子穎建議允許司機裝攝錄機，並立法規管該片段的流出。（資料圖片/蘇煒然攝）

措施難吸司機入行 郭偉强：緣木求魚

立法會議員郭偉强指，靠幾個措施就希望提升的士服務質素就如「緣木求魚」，是兩碼子的事，並不看好。他提及業界十分氣憤，現時有很多「白牌車」非法取酬，2012至2022年有473宗檢控，平均每年只有60宗，部門的態度是「隻眼開隻眼閉」，業界有一大部份市場被白牌車吸取，若每年都只有60單「交差」，「唔使講啦係冇用」。郭偉强說，現時是人的問題，沒有人入行，措施「根本係塘水滾塘魚」。

立法會議員易志明又指，原本的士業界都支持設立計分制，但時移世易，現時公交界都面對非法載客取酬的問題肆虐，有不公平競爭，加上大量司機流失，若有計分制會令更多司機流失。