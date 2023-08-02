考察山東智能石礦場　李世榮：可應用於發展安達臣石礦場

民建聯立法會議員陳恒鑌、李世榮，到了山東考察智能石礦場。李世榮認為，石礦場的營運模式「完全可以應用到香港的礦業、造地」，又舉例可以用於「發展安達臣石礦場」。



操作員不用進礦揚 更安全

陳恒鑌、李世榮在山東考察智能石礦場，該礦場使用了大數據、物聯網、人工智能（AI）和遙距遠程控制等科技，採礦之餘亦能大幅減低意外，並限制對環境的影響。

陳恒鑌表示，香港亦需要這樣的創新思維和先進技術，才能進一步提升本港各行業的發展水平。他希望香港能成為國家新科技的試用及優化平台，嘗試在未來填海或堆填等事務上適當地使用相關科技。

李世榮則表示，山東智能石礦場的大型礦車司機不再需要親身坐在車內，而是於中央控制室遙距控制機器運作，令他印象深刻。他說這種模式下，人員24小時在安全舒適的環境工作，能兼顧工人安全和全面管理。他認為，這種模式「完全可以應用到香港的礦業、造地，或其他相關行業中，例如發展安達臣石礦場、未來應用到交椅洲填海及改變將來第137區填料庫的管理模式等。」

安達臣道石礦場早於2017年交還政府，並逐步興建成新社區，大部份工程已經動工或已完工，並已經陸續入伙。現時未完工的工程包括道路和行人天橋、綠化和環境美化工程等。

陳恒鑌、李世榮希望將內地先進科技引進香港，改善工程環境，認為有利吸引年輕人入行。