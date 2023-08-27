核廢水｜赴印度參加B20峰會　梁熙稱多國斥短視：團結向日本說不

福島第一核電站上周四（24日）起正式排放核廢水，本港各界表示關注。民建聯立法會議員梁熙今日（27日）到達印度新德里參與本年「B20峰會」，在峰會期間與不同國家的代表討論，指大家都批評日本政府做法短視、損害世界各國利益、行為極度不負責任，完全違反本次B20峰會RAISE的主題中的「負責任、可持續及公平」的營商原則。



梁熙直斥日方做法嚴重影響日本企業，形容「損人不利己」，期望國際社會可以團結一致，齊心向日本說不。



梁熙今日出席B20峰會，提到近日日本無視國際社會擔憂及反對執意排放核污水，成為代表的話題，梁熙在峰會期間與多個來自印度、澳洲、瑞典甚至日本等不同國家的代表討論，大家都批評日本政府做法短視、損害世界各國利益、行為極度不負責任，完全違反本次B20峰會RAISE的主題中的「負責任、可持續及公平」的營商原則。（RAISE即負責任(Responsible)、提速(Accelerated)、創新(Innovative)、可持續(Sustainable)及公平(Equitable)）。

梁熙表示，不單各國代表批評日本，甚至日本的企業代表亦表示國民對做法表達憂慮。梁熙認為，日本應立即停止排放核污水，而一向以「維護世界秩序」為己任自居的美國，應肩負起大國責任就事件發聲和行動。

他透露，是次與會代表同意未來繼續就事件緊密溝通、多渠道持續跟進，包括在B20、G20峰會等國際會議持續表達要求和施壓，並爭取明年B20峰會加入海洋保護的議題。

梁熙認為日本做法令多個地方抵制日本水產品，亦會嚴重影響日本企業，日方行為是損人不利己。故此梁熙希望國際社會可以團結一致，齊心向日本說不。