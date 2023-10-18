鄧炳強：多管齊下打擊毒害　打造香港成無毒城市

保安局局長鄧炳強表示，未來會多管齊下，包括預防教育及宣傳、戒毒治療和康復服務、立法及執法和對外合作等，繼續致力打擊毒害。他強調，保安局一直致力打擊毒害，推廣工作涵蓋學校到社區，兼顧預防、立法到執法，致力令香港成為一個無毒城市。



保安局局長鄧炳強今日（15日）公布，本港今年首季錄20584宗罪案，較去年同期大增48%。（張浩維攝）

選委界議員何君堯今日（18日）提出口頭質詢，要求當局交代有關美沙酮門診治療計劃成效，及政府長遠協助戒毒者擺脫毒癮、重回正軌的策略。

鄧炳強回應指，政府一直以多管齊下的策略打擊毒害，涵蓋預防教育及宣傳、戒毒治療和康復服務、立法及執法、對外合作及研究。治療和康復是其中重要一環，政府政策是協助吸毒者遠離毒品，並採用多種模式服務以配合有不同背景及需要的人士。

他指，美沙酮代用藥物治療喺香港已推出多年，為國際認可嘅代用藥物，對協助戒毒人士遠離毒品與減少犯罪有很大幫助。保安局一直致力打擊毒害，推廣工作涵蓋學校到社區，兼顧預防、立法到執法，致力令香港成為一個無毒城市。

計劃的開支方面，根據衞生署資料，過去五個財政年度每年的實際開支分別為5,540萬元、5,700萬元、5,710萬元、6,010萬元和5,420萬元。人手方面，現時編制有13個公務員職位。此外，衞生署亦有安排兼職職員，及委託醫療輔助隊服務美沙酮診所。

計劃過去五年平均每天為逾3 800人次服務，平均接受美沙酮治療約六年。鄧炳強稱，醫學上，鴉片類藥物代用療法並無時間限制，一般而言，接受治療時間越長，越能減少因復吸毒品而衍生的社會治安和個人健康問題。政府沒有統計參與計劃出現副作用或併發症，或因參與計劃而死亡的數字。