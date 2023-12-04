消息：建造界擬聯手推工人記分制　互換違例者資料　拒授權者停工

撰文：潘耀昇
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致命工業意外頻生，近月幾乎隔星期就有一宗，情況令人憂慮。消息說，建造業界擬開設平台上載違規工人資料，讓各建築集團聘用時參考，若工人拒絕授權上載違規記錄，即被拒入工地，變相停工，目標最快本月推出平台。業界下階段考慮推出「工人記分制」，違反地盤安全規則被扣滿分的工人，有機會停工再培訓，坦言「一下陣痛先，如果唔係你更加痛」。

代表絕大部分建造商的香港建造商會，據悉亦支持建議。建造業分包商聯會會長伍新華接受《香港01》訪問時贊成業界共同推行記分制才有成效，強調「唔係害佢」，個人私隱問題亦不可以上綱上線。工聯會屬下的香港建造業總工會希望有阻嚇作用，「令大家自動自覺守規矩」，會關注停工會否造成不公平情況。

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消息：擬開設平台互換違例工人資料　拒授權者停工

去年本港發生22宗致命工業意外，造成27名工人死亡，今年致命工業意外仍然頻生。消息說，建造商業界計劃推出兩招，希望減少工業意外。首階段會開設平台上傳違反安全規則工人資料，包括姓名等個人資料，供各建築集團聘用時亦可參考，平台目標最快本月推出，拒絕公開違規記錄的工人，會被拒入工地，變相停工。業界透露，會參考疫情期間強制工人打疫苗才可進入工地的措施，「一下陣痛先，如果唔係你更加痛，如果唔簽（授權）直情唔俾佢入，即係唔駛做囉」。

消息：下階段聯手推「工人記分制」　扣滿分停工再培訓

下階段，業界計劃聯手推出「工人記分制」，參考協興建築等個別承建商的經驗推行，制度好像駕駛記分制度，分為輕、中及嚴重三級，違反安全規則的工人會被扣分，扣滿分可能要停工再接受安全培訓。不過，有罰亦有獎，如果工人自願參加安全課程，亦可以加分抵銷，收看職安健短片，亦可以換取禮物。業界希望聯手推行令職安健效果更好，坦言「大家會考慮唔夠工人，但希望大家情願做慢啲、做少啲，都堅持執行咗先」。

一App通行　疫情促進數碼化轉型　協興首推「工地通」

據悉建造商會支持互換資料及記分制　新措施勢在必行

據了解，會員包辦全行70%工程額的香港建造商會，亦支持建議，商會早在10年前亦有推出「安全護照」，惟受環境所限未有太大成效。建造商會代表絕大部分建造商，一旦贊成推行，預料兩項職安健新建議勢在必行。

建造業分包商聯會會長伍新華接受《香港01》訪問時說，發生工業意外或違反安全措施，很多時懲罰承建商，甚少起訴工人，始終要工人對自己安全問題上心，才能減少工業意外。（資料圖片/羅君豪攝）

分包商聯會冀工人合作：個人私隱唔可以上綱上線

建造業分包商聯會會長伍新華接受《香港01》訪問時說，發生工業意外或違反安全措施，很多時懲罰承建商，甚少起訴工人，始終要工人對自己安全問題上心，才能減少工業意外，贊成設平台互換違例工人資料及設立工人記分制，「個人私隱唔可以上綱上線，安全後果嚴重，大家應該合作」。他稱現時部分公司自行設記分制，但始終杜絕不到嚴重工業意外，成效不及全行推行，強調新措施「唔係害佢」。

香港建造業總工會理事長黃平接受《香港01》訪問時說，任何有利於職安健的措施都應該要嘗試，包括工人記分制。（資料圖片/盧翊銘攝）

工聯會贊成記分制起阻嚇作用：令大家自動自覺守規矩

工聯會副理事長、香港建造業總工會理事長黃平接受《香港01》訪問時說，工業意外數字居高不下，業界早前推出很多措施都成效不大，認為任何有利於職安健的措施都應該要嘗試，包括工人記分制，「好似揸車咁前面有車違規無被人罰，你後面揸車會唔會跟？大家一齊錯係唔啱，（記分制）有阻嚇作用，令大家自動自覺守規矩」。不過，對於設立互換違例工人資料，黃平說涉及工人私隱要小心處理，只要不違反私隱條例便可以，工會會關注停工會否造成不公平現象，希望措施實施兩至三個月後再檢討。

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