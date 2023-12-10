區議會選舉｜廉署拘衞生署主任及其丈夫　涉煽惑蓋3個剔投無效票

區議會選舉今日（10日）舉行，廉政公署同日採取執法行動，拘捕一對夫婦，其中女子任職衞生署文書主任，二人涉嫌在網上煽惑他人在區議會選舉中，於選票上蓋3個或以上「剔」號致無效票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。



（資料圖片）

廉政公署指，被捕夫婦同為41歲，女子任職衞生署文書主任，男子無業，他們涉嫌在區議會選舉期間，在一個網上社交平台專頁留言，煽惑選民在選票上蓋3個或以上「剔」號，煽惑他人在該選舉中投無效票。

廉署人員根據裁判官簽發的手令，搜查被捕人士的住所及檢取他們的手提電話，並扣留二人調查。廉署表示，不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署提醒市民，公開呼籲他人投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬元。廉署呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。

選舉事務處早前已重申，按有關選舉法例的明確規定，區議會地方選區選舉的選民在投票時，只能在選票上有關候選人姓名旁邊的指定圓圈內，用投票站所提供的「剔」號印章蓋上「剔」號，以明確顯示所投票選擇的候選人，而每名選民只能在選票上就所選擇的一個候選人蓋上「剔」號，即選票上只能有一個「剔」號，否則選票將會作廢。