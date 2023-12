習近平重提解決深層次矛盾　江玉歡：香港沒有真正思考問題所在

國家主席習近平本月26日在在紀念已故中共領導人毛澤東誕辰130周年活動上,重提港澳要破解深層次矛盾和問題,同一的說話,他在去年「二十大」報告已提出,中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上星期在全國港港澳研究會十周年研討會上也有提及。選委界立法會議員江玉歡指,要就問題找對的答案前,須先釐清問題,她認為本港看似愈是著急解決某些問題,愈是解決不來。主要原因是根本沒有真正思考和明白箇中的問題所在。



更多相關文章,可瀏覽「治港新篇章」專頁

江玉歡指香港未有真正思考問題所在(資料圖片/盧翊銘攝)

江玉歡發文指,趁2023即將結束,她這幾天思考了不少在2023年在本港發生的事情,指香港實面對著不少問題及挑戰:經濟回彈慢、市民對經濟前景缺乏信心和方向、中小企生意難、基層及中層生活負擔倍感壓力、住房問題仍是嚴峻、城市老化、大廈老舊失修、人口老齡化產生問題衆多、年輕人缺乏向上流動的途徑及動力等等。

她續指,問題衆多,惟看似愈是著急解決這些問題,愈是解決不來。她認為主要原因是我們根本沒有真正思考和明白箇中的問題所在。要找對的答案前(right solution)必須先釐清問題(define problem)。

9月27日,「香港夜繽紛」重頭戲之一的灣仔「海濱藝遊坊」開鑼,卻遇上供電問題。(夏家朗攝)

她更列舉了數個例子,首先是旅遊業復蘇不似預期,有否釐清事實和問題所在?她斬針截鐵地說:「沒有」,指本地辦了很多繽紛活動和夜市,連18區區議會也會做些小項目「照亮」每區。但成效會如何?

其次,是劏房問題。她指,國家領導人多次強調要本港市民住好些。香港又有否釐清劏房的問題,了解劏房住戶的真實數量、住戶家庭結構、地點分佈、劏房戶的需要和住劏房的原因?答案同樣是:「沒有」。她指政府花費100多億建過渡屋,再花200多億建簡屋,一半單位建於交通欠便利的地方,另再會花40多億管理20000伙簡屋,再成立一隊獨立專隊負責起簡屋。這是否能解決劏房問題?未知。

解決深層次問題 先要找出事實與問題

她認為,要解決深層次的問題,必須要用時間好好找出事實(facts)和問題所在。難解的問題何來會可以用「光速」去解決?胡亂及盲目處理衆多複雜的問題就像在下沉的鐵達尼號排列觀光層的椅子(rearranging the deckchairs on the Titanic),即不解決問題的核心,而去處理微細的事情。正如在福利事務委員會會議上,討論為照顧者而設的網頁,本意非常好,但論成效會如何,她問官員,究竟知不知道在香港的照顧者有多少人?類別如何?有幾多照顧者可使用或懂用電腦?可惜的是沒有數據。她反問:「哪怎可度身訂造解決問題?」

江玉歡指,有些國家,為了研究增強鄰舍關係,當地政府會派研究公司落區做調研九個月,獲得事實及數據,方便制定政策。

她認為,解決問題最重要不是要有良好意願,而是要思考、思考、再思考,也要有智慧和耐性探討和研究事實和問題。釐定不到問題,就釐定不到解決方法,亦制訂不到藥到病除的策略,結果整隊人只會圍著問題繞圈。就算數據或問題有些改善,也只是運氣,真正問題解不了,也會回頭再來。

紀念毛澤東同志誕辰130周年 習近平重提解決深層次矛盾

中共中央昨天在人民大會堂舉行座談會,紀念毛澤東同志誕辰130周年,習近平在會上強調,全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針,其中一項重點,是重提去年「二十大」報告指出「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題,更好融入國家發展大局」。

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五(22日)全國港澳研究會成立十周年研討會上,發表《以實際行動诠釋愛國愛港 奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章》的重要講話,當中也有提及:「維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象。相信特别行政區政府一定會敢於擔當、善作善成,把有爲政府和高效市場更好結合起來,破除利益固化藩籬,着力破解經濟社會深層次矛盾和問題,充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」