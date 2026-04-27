中文大學「揞荷包」幫中大醫院提早還債　冀明年3月還清40億本金

中文大學醫院欠政府的40億元貸款已兩度延期還款，原定須於後年開始償還。《香港01》今天（27日）報道，中大醫院被要求提早於明年還債。政府隨後向立法會衞生事務委員會提交文件，披露中大計劃提早一年還債，方案包括校方向中大醫院提供借貸，或者為中大醫院向銀行借貸做擔保，爭取明年3月19日向政府還清40.33億元本金。



香港中文大學醫院。(資料圖片)

中文大學「揞荷包」幫醫院提早還債 冀明年還清40億本金

中大醫院2024/25財政年度虧損約1.85億元，較去年同期的3.17億元虧損，雖然蝕少1.32億元，不過與院方早前預測只有5,400萬元虧損，則差距達1.31億元。中大醫院高層早前打開口牌明言還款「難度相當高」，皆因如要連本帶利還款，醫院年收入需達60億元，去年僅錄23.8億元。有知情人士向《香港01》分析，中文大學曾作出保證，若在中大醫院未能履行服務責任的情況下，將由校方為中大醫院賠償金額，相信這筆債不成問題。

中大醫院分階段檢視服務收費，本月起有逾1000個項目減價。（賴卓盈攝）

《香港01》今天（27日）向醫務衞生局查詢是否要求中大提早還款，局方兩小時後向立法會衞生事務委員會提交文件，透露中大校方的確將提早還款，上周三（22日）正式以書面通知政府。第一個方案是由校方向中大醫院提供借款；另一方案是中大校方為中大醫院向銀行借貸提供擔保，以整合所需財務安排，爭取院方2027年3月19日悉數清還合共40.33億元的政府貸款本金。

改善財政後可考慮現金還息 取代提供公共醫療服務

至於因延期還款而要提供公共醫療服務，並視作還息的安排，中大醫院仍須繼續履行責任，2037年或之前按該契約所要求提供相關住院病床日數，以抵銷在延長還款期內預計原來應付的利息。醫務衞生局指，若日後中大醫院因應財務狀況進一步改善，而提出以現金形式支付餘下住院病床日數，政府亦會因應院方的營運和財務狀況、公共醫療服務需求，以至私營醫療市場環境等因素，考慮院方的申請。

局方指，中大醫院提前還款建議，反映政府加強對中大醫院財務表現的監察，以及中大校方及院方在過去一段時間持續改善營運及財務狀況取得成果，亦反映中大校方及院方對醫院可持續發展的承擔。局方又指經綜合考慮以上各項因素後，政府原則上同意中大醫院提前於2027年3月19日償還政府貸款。至於中大醫院提前還款的具體安排（包括中大醫院向中大及／或銀行借款的最終款額），有待中大院方聯同校方最終敲定，供政府進一步考慮。