行街市｜旺角生果街平過果欄！$6/5隻地捫蕉 $10/6紅火龍果/3西瓜

想買靚生果、種類多，只會想到油麻地果欄。其實一個地鐵站之隔，旺角廣東道的水果街一樣有很多選擇，全是當造水果，雖然賣相或擺放不及果欄，但一年365日都擠滿人，只因價錢超吸引，$10六個紅肉火龍果、3個西瓜仔、$6梳地捫香蕉、香印提子$20包、8424西瓜$20個、澳洲釋迦2個大大個也只是$28！

攝影：鄒家鳳



旺角廣東道的生果街長期擠滿人，因為價錢超抵勁吸引。

行街市｜塘尾道街市紅衫9條$15！游水藍瓜子唔劏$70 菜心唔使$6斤

旺角生果街｜價錢超吸引 揀水果要留神

旺角區街市分佈幾條街，上次提及的塘尾道細街市蔬菜鮮魚超平，但生果檔幾乎沒有。不過行出廣東道左邊便有超多生果檔，蘋果、橙、香蕉、李、提子、芒果、榴櫣、西瓜、哈密瓜等當造進口也有，果欄有的這裡都不缺。不過，有人質疑那些超平水果可能是無牌或劣質貨，這個問題可能不僅存在這條街，大家揀生果時都要留神，可以參考以下的揀水果貼士。

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旺角生果街｜$10紅肉火龍果6個／百香果6個／3磅李

$10可以買到什麼水果？在這條街可以買到紅肉火龍果6個、紅富士蘋果或正宗智利蘋果4個、百香果6個、1磅青檸、3磅甜脆李、6個林杮...等。但最平其實$6已有交易，竟是5隻地捫香蕉。

按圖看廣東道生果街$10可以買到什麼水果？

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旺角生果街｜西瓜仔$20/3個 澳洲釋迦$28/2個

除了$10超平水果，其他水果一樣性價比高，好像澳洲釋迦（番鬼荔枝）又大又靚一份$28有2個，大大個呂宋芒$20有4個、韓國秋月梨$28份有4個、西瓜仔$20有3個、串茄$15磅、25/2磅！當中有種水果較陌生叫蘆菇，好像龍眼啡色一束束，$20磅，$35/2磅，店主標明可化痰止咳，包甜。

蘆菇，秋季當造，俗稱龍宮果、愛情果、泰國黃皮，原產東南亞馬來群島，屬上等水果，味道清甜，軟棉多汁，有指連泰國王妃都十分愛吃。蘆菇｜又稱龍宮果消腫安眠7功效 泰妃都愛！食安1招防內有蠍子

釋迦營養｜世界營養食物排名第2 降血壓助抗癌8好處2部分含毒素?

按圖看廣東道生果街有哪些抵買水果？

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*貨品價格以當天街市為準，以上為10月12日街市價格。