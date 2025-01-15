尾牙2025｜土地公嗜甜品求財運必備2食物　慰勞宴1動作藏炒魷玄機

農曆十二月十六日是「尾牙」（尾禡），2025年是1月15日。有傳「尾牙」原本寫作「尾迓」，「迓」有迎接神明來供奉的意思。有說在「尾牙」祭祀土地公，感謝過去一年讓大家富足安康，另有說法是土地公有財神象徵，透過拜祭以獲得財神保佑。傳統上，在「尾牙」當日可以吃「刈包」與「潤餅」，你知道有甚麼意味嗎？



尾牙習俗｜每月2次祭土地 變犒償員工

我們常說的「做牙」，據香港民風大典指「作牙」，又稱「牙祭」、「作禡」，是指民間傳統每月農曆初二、十六會祭祀土地的活動，以答謝土地神的保佑，生意興隆，商家們會以雞、豬、魚等肉類作祭品。一般以二月初二土地神誕日為「頭牙」，十二月十六為「尾牙」，祭祀完畢還會把祭品肉類，分送給員工。

拜土地的供品一般有三牲（雞、豬肉、魚）、四果（番茄與番石榴之外的四樣水果）等。（資料圖片）

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雖然香港鮮見有「尾牙」祭祀的習俗，但有些公司尤其傳統店舖會藉尾牙設宴，感謝員工一年來的辛勞，部分人也會保留傳統，在當日吃「刈包」與「潤餅」。

尾牙食物｜土地公愛甜品 刈包、潤餅求財運

民俗專家謝沅瑾曾在社交專頁上分享，古代民間對「尾牙」，其中一種說法是，早期市場採「雙方互相交易」方式，稱為「互市」（「市」有交易的意思），後來因為古文字誤寫成「牙市」，連同生意人祭拜土地公的「互祭」也誤稱為「牙祭」。而尾牙這天又是幫土地公「做壽」兼「祈求財運 」的日子。

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拜土地神的供品一般備有三牲（雞、豬肉、魚）、四果（番茄與番石榴之外的四樣水果）和茶酒。此外，土地公也喜愛吃甜食，可以準備甜麻糬、麥芽糖等，吃得開心之餘，還象徵將好運與財運一起統統「黏過來」。另外，絕對不可少的開運供品是「刈包」和「潤餅」。

「刈包」有「發財」的意思，因為形狀像是被剖開的饅頭，入面放滷肉片、糖粉、花生粉、酸菜、香菜等餡料，看上去就像一個皮包裝滿錢財的樣子。

「潤餅」形狀似古代銀票，因此隱含有「發財富潤」之意，常見是由糯米磨成粉，揉勻成薄皮狀，餡料有紅蘿蔔絲、豆芽菜、筍絲、虎苔、花生粉、有些也用上肉絲或肉片等所製成。【素食食譜】台式潤餅卷豐富美味 「一份用白紗包著的禮物」

尾牙習俗｜雞頭對準不適合的員工

另一個有趣的民間說法。由於祭祀土地公需準備牲畜、水果、香枝、紙錢等，當中包括一隻煮熟的白切雞，用來寓意生意興隆。而祭拜後的菜肴可以給家人或員工食用。有傳如果老闆想要解僱不適用的員工，就趁著請吃尾牙的時候，在筵席上把雞頭對準那個人，暗示他過完年後不用再來上班了。不過，這種解僱員工的方法，現在已經不流行了，都變成都市傳說了。

參考資料：香港民風大典