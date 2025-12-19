冬至盆菜｜10食材熱量排名1件五花腩=1碗飯！枝竹第2食菜最唔健康

冬至盆菜｜盆菜於傳統節日中，一直保持着無法取代的地位，方便又多元化，還象徵合家團圓、豐衣足食的喻意。雖然盆菜包含的食物都細細件，但熱量絕不惹少，食一餐分分鐘已經超過一天攝取熱量的上限。究竟哪一款食物最高卡，想吃得健康營養師又有什麼建議？



冬至盆菜食材熱量｜五花腩最高卡1件=1碗白飯

傳統盆菜，一般以肉類為主，燒味、海鮮應有盡有，還有魚蛋、蠔豉等加工食物，最底層則是蔬菜。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，這幾款食物的卡路里，分分鐘高過一碗白飯。

傳統的盆業食材豐富，不過大家與親友分享之餘，亦要留意當中的卡路里，避免影響健康。（資料圖片）

按圖看盆菜食材卡路里排行榜（由高至低排列）和脂肪、鈉質含量：

熱量排行榜第1：五花腩

盆菜食材五花百門，雖然全部都惹味吸引，但原來卡路里卻高得驚人。以五花腩為例，200克的五花腩就已經有1036千卡，吃一件（約50克）大約相等於一碗白飯的熱量（食安中心資料顯示1碗飯約200克約有260千卡），而且經加工製成燒肉後，鈉含量就更高，所以Annie建議少吃。

熱量排行榜第2：枝竹

枝竹雖然是豆製品，不過在製作過程中需要經過油炸，所以會吸收很多油分。枝竹的卡路里含量與五花腩相若，每100克枝竹已有478千卡。

熱量排行榜第3名：燒鴨

燒鴨含有大量肉類脂肪，一隻燒鴨髀約有260千卡，熱量約相等1碗白飯，多吃的話會攝取過多卡路里，長遠更有機會致肥。此外，食物在加工的過程中，亦需要大量鹽分醃製而成，如果進食過多有機會攝取過多鈉質，導致身體出現毛病。

營養師：食菜最唔健康？

很多人對吃盆菜有誤解，以為進食肉類後，要多吃蔬菜會較健康。不過，Annie反指，有葉蔬菜才是盆菜最不健康的食物之一。它們一般會放在盆菜底層，在製作的過程中，肉類的油脂會流到下層，加上南乳、磨豉醬等醬汁，令生菜等蔬菜吸盡當中的「精華」。Annie一般不建議進食，如果想更健康，可額外清煮一碟蔬菜，攝取纖維之外，減少吸收鈉質和脂肪吸收。

想吃得健康，可以分開清煮新鮮生菜，避免攝取過多熱量和卡路里。（資料圖片）

喝綠茶去水腫 吃得健康如借錢要「還」

除了留意卡路里的吸收之外，鈉質的攝取一樣重要。Annie表示，如果身體攝取過多鈉質，有機會出現水腫。若然有「三高」，包括高血壓、高血脂和高血糖，更會加重腎臟的負擔，長遠令身體健康惡化。

Annie表示要吃得健康，原理大概與借錢相似。吃完盆菜大量食物後，身體吸收了大量營養，就如借錢一樣，翌日不宜再進食過量和肥膩的食物，一份三文治或者一份清菜就已經十分足夠。此外，亦要多運動，把多餘的能量「還」回去，否則輕則令身體更易肥胖，重則影響身體健康。

健康吃盆菜6貼士：

1. 吃盆菜前，可以吃水果或者雞蛋打底，減少進食分量

2. 多選擇新鮮食材，包括鮮肉或海鮮，減少吃魚蛋等加工食物

3. 不宜沾滿醬汁，減少鹽份吸收，避免攝取過多鈉質，造成三高或水腫

4. 吃盆菜時，可喝綠茶或清茶，有助排走水分，去除體內的鈉，對消水腫有幫助。

5. 吃盆菜翌日，不宜再進食過量和肥膩的食物，一份三明治或者一份清菜就已十分足夠。

6. 多運動，把多餘的能量耗掉，否則不但易致肥，還會影響身體健康。

Annie表示，清茶綠茶都有助去水腫和去除身體過多的鈉質。（資料圖片）

盆菜處理不當易食物中毒 消委會5大建

盆菜買回來後，如何儲存或翻熱也要注意。每年，市民因進食盆菜後集體食物中毒的新聞時有發生。因為盆菜置於室溫一段時間，會令大量細菌滋生並產生毒素，這些毒素不會在加熱的過程中被分解，因此進食後會出現嘔吐、腹瀉等徵狀。

按圖看消委會5大防食物中毒建議：

不幸食物中毒 須求醫處理

就算儲蓄在最合適的溫度，或者持續高溫加熱，盆菜一樣有機會在運輸的過程中滋生多種致病細菌，包括沙門氏菌、金黃葡萄球菌等，並且有食物中毒的風險。萬一不幸中招，就需要冷靜找方法應對。根據香港聖約翰救護機構的指引，若進食後出現不適，情況輕微的話，可以多喝水和多休息，避免身體因為腹瀉或嘔吐而在短時間內失去大量水分，同時避免進食奶類製品及油膩的食物，減輕消化系統的負擔。若然身體沒有好轉，就需要立即報警，尋求專業醫療協助。