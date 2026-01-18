渣打馬拉松2026｜運動後宜吃5食物加速修復　牛奶好過能量飲品？

渣打香港馬拉松2026｜渣打馬拉松是年度盛事，今年有約7.4萬個參賽名額，跑手們享受過程之餘，中途別忘補給水分，切忌大口大口喝，而是分散每15-20分鐘飲用少量水分。完成賽事後宜吃什麼令身體快速復原、修復肌肉？運動多久可以進食？即看下文。



運動後宜吃什麼｜補充電解質 蛋白質豐富食物

每次運動過後，為了感激身體付出的能量與汗水，愛吃什麼便吃什麼。這種做法其實大錯特錯！運動後2小時內為了補充流失的精力與汗水，應吃含豐富蛋白質的食物，修復因運動而撕裂的組織，和流汗所損失的電解質。

運動後宜吃什麼？

1. 鷹嘴豆泥：替代肉類 補充蛋白質礦物質

鷹嘴豆被視為素食者肉類的最佳替代品，因它含豐富的蛋白質、礦物質、纖維、抗氧化物和碳水化合物等，可降低膽固醇及預防心血管疾病。鷹嘴豆也是植物胺基酸的天然補充劑，有助骨骼健康，其維他命C更有助植物性鐵質的吸收，改善貧血。而鷹嘴豆泥，除了鷹嘴豆外，還有芝麻醬、檸檬汁、大蒜等成分，亦有補血效果。鷹嘴豆營養｜植物蛋白勝其他豆類 助防癌糖尿心臟病8好處附食譜

豆類是植物蛋白和碳水化合物的最好來源，而鷹嘴豆是豆類中蛋白質含量最高。（iStock）

2. 花生醬：30%蛋白質 媲美雞蛋牛奶

花生蛋白質豐富約含30%，能媲美牛奶、雞蛋或瘦肉，而且比動物性蛋白更易被人體吸收。花生醬也具大量不飽和脂肪、維他命和礦物質，但補充蛋白質之餘，須留意當中成分，只有花生和鹽當然最好，若有太多的精製棕櫚油大豆油或添加糖便要注意了。花生醬保存｜花生易養出惡菌隨時腦水腫！保存花生醬一直都做錯？

花生醬可提供大量蛋白質，但熱量也高，1湯匙約100卡路里。（iStock）

3. 牛奶：補充電解質 比能量飲品更吸收

出汗愈多，體內流失的鈉和鉀也愈多，牛奶的電解質豐富，可為你即時補充。更有研究顯示，運動後飲牛奶，它停留在體內的時間，比能量飲品或水較長，讓血液慢慢吸收，保持體內濕潤。而1杯脫脂奶中，可獲取8克蛋白質，有助修復肌肉。牛奶營養｜熱奶損營養或更吸收？錯1步營養流失近4成+正確加熱法

修復肌肉所需的蛋白質可從牛奶中攝取。（資料圖片）

4. 三文魚：重建肌肉 免生炎症

三文魚不僅含豐富蛋白質、不飽和脂肪酸，還有奧米加3（omega 3），對重建肌肉有很好的效果，還可避免炎症發生。三文魚營養｜減肥護腦防心臟病 三文魚10大好處不只奧米加3豐富

三文魚含不飽和脂肪酸及omega 3有助重建肌肉。（資料圖片）

5. 水：散熱降溫 助血液循環排走代謝物

水可即時為運動後的身體散熱降溫，亦有助血液循環，排走運動中產生的代謝物，對減肥亦有幫助。不過，也不能喝過多，否則，鬆弛了的肌肉會一下子收縮，反而有礙修復或建立肌肉。飲水貼士｜運動補水量及時間表喝冰水或涼水？每日喝多少有數計