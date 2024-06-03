味噌好處｜味噌代鹽降血壓！味噌5功效抑制癌細胞 改善更年期不適

味噌、納豆，在日本料理中經常出現，亦有不少人認為這些發酵食品含鈉較多不利健康，但研究證實大豆食品含有預防心血管疾病的物質，攝取較多發酵性豆製品人士，患上高血壓的風險較低。



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味噌5大功效

味噌作為日本人的國民美食，其營養價值相當豐富，味噌是由大豆製成的發酵食物，含有一種「米麴菌」（Aspergillus oryzae）的益生菌，能促進腸道蠕動，改善消化系統功能，有助緩解腸道問題，如發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease）。而味噌當中的類黃酮（Flavonoids），抗氧化力極強，可對抗體內自由基，延緩衰老，抗發炎及細胞基因突變，有助抑制癌細胞。

此外，黃豆中的皂素、不飽和脂肪酸與磷脂質，可有效抑制血液中的膽固醇，降血壓，降低壞膽固醇，增加好膽固醇，減低患上心血管疾病的風險。

大豆異黃酮同具抗氧化能力，除了味噌，黃豆製品如豆腐、豆漿等皆含大豆異黃酮（Soy isoflavone），有助身體產生雌激素，對女性更年期缺乏荷爾蒙的症狀，如熱潮紅、盜汗、心悸、頭痛與情緒不穩等都有緩解作用。

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攝取發酵性大豆製品 減高血壓風險

大豆類食品當中的異黃酮具降血壓的功效。（istock）

日本國立癌症研究所於2017年9月曾發表一項研究報告，找來4,165位40-69歲血壓正常的人士，根據他們各自攝取不同大豆製品後，5年來，患上高血壓的機率來進行量度。研究結果發現，比起攝取非發酵性豆製品，進食發酵性豆製品的人士患上高血壓的風險較低。

預防心血管病 味噌代替鹽

日本廣島大學的研究人員亦曾進行一項實驗，將較易患上高血壓的白老鼠分為三組，第1組餵食鹽分（與味噌同等鹽分），第2組餵食日本味噌，第3組進行低鹽飲食，結果發現第1組白老鼠患上中風及心血管疾病的機率最高，而其餘兩組則較低。

日本醫學博士渡邊敦光表示大豆在釀造的過程中會產生抑制血壓及血糖的成分，他亦建議可在煮食時以味噌來取代鹽分，來預防中風及心血管疾病。

按圖即睇除了味噌，還有哪些豆類製品降血壓功效較高？

1. 味噌：屬發酵性豆製品，由豆、米、麥製成，經過酵母菌發酵而成，具較高降血壓功用。

2. 納豆：發酵性豆製品。氣味濃烈、具黏性，當中的酵素具預防心血管疾病的功用。

3. 豆腐：雖是大豆製品，但降血壓的功用較發酵性大豆製品低。

4. 豆漿：為非發酵性豆製品，抗高血壓的功用較低。

5. 油豆腐：同為非發酵性豆製品，降血壓功效較低。

味噌最常用於炮製湯品，可與不同食材配搭，變化多端，亦可產生不同功效，不妨參考以下食譜推介👉👉👉【味噌營養】配豆腐海帶味噌湯8食譜合集 減脂降血糖要加呢樣！

資料來源：国立がん研究センター、 Medicine National Institutes of Health