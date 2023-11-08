洗排骨貼士｜排清血水污垢只需3分鐘　正確洗排骨法千祈咪用熱水

排骨指豬的肋骨部位，豉汁排骨、糖醋排骨、排骨湯、排骨粥、排骨飯…煮排骨切記不要直接汆水，多加兩步，排骨不腥也不嚡。至於，買回來的排骨，帶有血水之餘，也有很多肉眼不見的灰塵和細菌，洗排骨如何更乾淨？



洗排骨用溫水、鹽、麵粉會更乾淨。(VCG)

3步3分鐘洗淨排骨排清血水

排骨不能一開始就用熱水汆燙，令排骨的營養流失之餘，也令排骨的質感又乾又韌，亦沒有徹底清理污垢，影響後續的處理。

洗排骨可先將它放在大碗內，加溫水約50℃、一匙鹽、一大匙麵粉（或粟粉），然後用手抓的方式抓洗兩分鐘，鹽有少少殺菌的作用，而麵粉可吸附黏在排骨上的灰塵及血水。抓洗2分鐘後，水變粉紅，取排骨在流動水下沖洗乾淨，多換水清洗幾遍，直至水變清澈。

按圖參考洗排骨方法：

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50℃溫水洗泡法 污垢自然浮出

以上用溫水洗排骨的方法與日本早稻田大學的研究學者-平山一政提出的「50℃溫水洗泡」相似，利用50℃（48℃－52℃）的溫熱水洗蔬果、肉類及魚類等，既不傷害食材的細胞外，更可保持食物新鮮，留住食物更多營養，比起用冷水及熱水更有好處。加入溫水後，平常用冷水難以清洗的污垢將會自然浮出，例如牛蒡與馬鈴薯上的泥污，肉類的血水髒物。此外，葉菜類與番茄的色澤用溫水洗洗後也更鮮亮。如果一開始便用熱水汆燙排骨並不適當，因為排骨在高溫下被灼熟，肉類的蛋白質被收緊，血水及污物很難釋出，煮起的排骨容易帶腥臭。

其次，溫水可活化食物細胞，因為食物多在雪櫃裡冷藏，隨時間過去，細胞會開始劣化，水及營養隨之流失。如用溫水浸泡，可活化食物內的酵素，當我們進食後，能攝入更多食物營養，皮膚及健康亦會更好。

按下圖了解更多不同類型的食物利用「50℃溫水洗泡」的時間參考：

注意水溫免細菌滋生

不過，此方法也有幾項需要留意，用50℃水洗法雖然讓食材更新鮮，但水溫約43℃卻最容易讓細菌滋生，所以在清洗過程中，留意不能讓溫度下降，適時要加入熱水補溫，或者清潔處理時手腳勤快一些。若覺得50℃太燙，可以借筷子幫手翻轉清洗，而且非任何食材都可用50℃的水來洗，絞肉及碎肉便不能使用此法。

參考資料：平山一政《50℃洗い 人も野菜も若返る》

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豉汁蒸排骨食譜

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