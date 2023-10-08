打風杯麵｜最佳杯麵配搭6推介　日清創辦人稱1分鐘可泡出完美杯麵

颱風小犬已接近本港，天文台已改掛8號風球。杯麵，永遠是打風或糧尾的儲糧必備，也是最佳宵夜的懶人恩物。因為只要加入熱水等待3分鐘便能享受一個能夠滿足你心靈和肚皮的食物。不過每次淥杯麵時，你會否想加快等待時間，可以更快享用？原來真的是可以！淥杯麵的3分鐘只是消費心理學的手段，1分鐘同樣可以做出完美的杯麵。



不用3分鐘亦可以做出完美杯麵！（iStock）

淥杯麵其實1分鐘食得？

淥杯麵的黃金3分鐘對肚餓的人來說真是太耐。不過，以後等待1分鐘已經可以享用，因為根據日清創辦人、又稱「速食麵之父」安藤百福指出，早已有1分鐘沖泡好的即食麵。他還在日本晨間節目說：「只要把麵條做得幼一點，1分鐘同樣可以做出完美的杯麵。」

「速食麵之父」安藤百福指出1分鐘亦可以做出完美杯麵！（日本節目截圖）

3分鐘杯麵最好食？

那麼為何日清公司需向大眾說淥杯麵是需要3分鐘，而不是4分鐘或5分鐘？其實一切是源於顧客的心理，利用消費心理學技巧。日清食品公司表示3分鐘是一個人面對食物時，期望最高的時間。在3分鐘內，受到的香味刺激與等候過程，會讓人們很期待杯麵，再加上當時已飢腸轆轆，胃口也因而大開，將杯麵食下肚後，會覺得杯麵格外好吃。

淥杯麵的3分鐘只是源於顧客的心理，利用消費心理學技巧。（日本節目截圖）

不少人為了令杯麵味道昇華或進食時可以享受更多口感，會選擇加入食材於杯麵中一起沖泡。而近日一眾網民於討論區分享自己的杯麵秘密食譜，加雞蛋更是多位網友表示不能抗拒！

按圖看網民杯麵秘密食譜：

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1. 生蛋：是一眾網友力推的食材，沖滾水前先打隻蛋再等3分鐘。效果有如溫泉蛋，吃前拌勻，效果一流！

2. 牛奶：是杯麵秘密食譜排第2的食材，多數網民會在辣味杯麵加牛奶令湯底更creamy。有網民直指海鮮味加牛奶完勝日清本身的加牛奶海鮮味。

3. 芝士：也是網民熱愛的杯麵秘密食譜食材，而且對於煮食時間非常講究。這位網民將人氣食材生蛋和芝士一同放進杯麵。

4. 紫菜：百搭食材之一，相信和拉麵中的紫菜有異曲同工之妙。

5. 香腸：杯麵當然少不了香腸，同樣沖滾水前加入香腸或脆皮腸沖泡。

6. 蛋黃醬：網民表示加入蛋黃醬令味道更昇華。

健康小貼士：

按世衞建議，成人一天所需的鈉質上限是2000毫克，即不多於一茶匙鹽分，所以進食用一個杯麵已經接近甚至超過一天所需。攝取過多鈉質易引起水腫、血壓上升，對高血壓人士尤為影響。另外，杯麵含有大量添加劑，其味精粉末亦是鈉、添加劑等主要來源，建議食用杯麵時盡量不要飲用太多湯汁，以減低吸入影響健康的成分。

