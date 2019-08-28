【食物冷知識】冬甩Bagel大不同　中間個窿有何功用？　

在地球存在了幾個世紀的冬甩（Donut甜甜圈），全球款式約有50種，各地方均有屬於自己的冬甩，而香港有一種冬甩食品叫「沙翁」（炸蛋球），是茶記及老餅店的名物。不過，最為人認識的，該是水泡狀中間有個窿的冬甩款式。不過，你有否想過為何中間要有個洞呢？它的堂兄弟Bagel，從外表看來也甚為相像，然而它們有甚麼大不同？

外國有句著名語錄「Focus on the donut, not the hole!」意思是珍惜能把握的事，别只管缺失的部分。Donut或Doughnut，在香港都稱呼為冬甩，台灣稱做甜甜圈，圓碌碌環狀的麵包圈質感柔軟，麵糰在發酵後製成圓圈，中間有個洞，然後被炸熟，炸至金黃色，再淋朱古力漿、糖漿及糖霜等，製成多姿多彩、夢幻繽紛的甜甜圈。然而，它的脂肪及糖含量極高，通常被標籤紅旗視為不健康及致肥的食品。

冬甩（Donuts／Doughnut）是油炸食品，脂肪及糖含量極高，款式五花八門。（Tania Miron/Unsplash）

按下列各圖認識常見的冬甩種類，哪款是你最喜歡的款式？

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同樣在中間「穿咗個窿」的有Bagel，在香港似乎較少人用中文名來稱呼，普遍也喚它做Bagel、Bagel…在台灣它被稱呼為貝果。Bagel與冬甩猶如堂兄弟，大家也是圓碌碌環狀，中間有個洞，但口感和製法卻大大不同。

按圖了解更多Bagel與Donut的分別︰

Bagel先在沸水中灼燙，才入焗爐烘烤，是麵包的一種呈現方式。（Mae Mu/Unsplash）

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冬甩和Bagel中間為甚麼有個洞？有甚麼功能？

關於冬甩中間有個洞的由來有很多種說法，其中一個最廣為流傳的是一名美國船長Hanson Gregory於1847年意外發明了冬甩。當時他16歲，在船上吃著冬甩的「前身」，那是一塊油炸的甜蛋糕（fried cake），邊緣脆卜卜非常美味，但吃到中心時總覺得非常油膩，裡面甚至乎好像沒有熟透。

為何冬甩和Bagel中間有個洞，傳聞眾說紛紜。（Amanda_Vick/Unsplash）

按圖再睇更多冬甩和Bagel 的故事是如何發展下去？

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上文提及到冬甩是油炸及高糖分食品，多吃會致肥，而Bagel相對上比較健康，市面上不少cafe有Bagel出售，價錢看來似乎較貴，不過也贏到不少捧場客青睞，記者自己便是其中之一，也曾經嘗試過自己做Bagel，過程跟做麵包一樣，但多了一個步驟便是在麵糰發酵後，要先灼燙麵糰，瀝乾水分後入爐烘焗，雖則有些許麻煩，但喜歡做麵包的人，當看著麵糰慢慢長大，內心充滿快樂感覺。

按以下５圖有Bagel的食譜參考︰