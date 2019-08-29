【芝士營養】9款常見芝士營養價值　邊種最低熱量又飽肚？

芝士很多人都喜歡，除了可即食外，亦能配沙律、意粉、焗小食、做甜品等等，食法超多樣。但對不少人來說，芝士似乎都是一種高脂肪的食物，吃得多會肥。以下就會介紹美國營養師Elizabeth Streit推薦的9種高營養芝士，介紹各自的特點與健康價值。

營養師Elizabeth Streit選取了9種常見的芝士，列出各自的營養價值，包括：蛋白質、熱量、鈣質等，顧及到許多女士們都怕肥，以下就按熱量排列出，並統一以1安士（28克）為單位，愈低卡排名愈高。

第9位：車打芝士（Cheddar）

熱量：115卡｜蛋白質：7克｜脂肪：9克｜鈉：130毫克｜鈣：每日建議攝取量之4%

除了豐富蛋白質和鈣質，車打芝士亦是維他命K（尤其是K2）的重要來源，對心臟和骨骼有益，防止鈣質積聚物在血管和動脈沉澱，並維持正常凝血功能。有研究顯示，吸收得足夠維他命K2，8年內患上心臟病的機率都會降低。

車打芝士是一種來自英國，半硬的芝士，有白色、米色及黃色，鹹香味突出。 （Pexels）

第8位：瑞士芝士（Swiss）

熱量：111卡｜蛋白質：8克｜脂肪：9克｜鈉：53毫克｜鈣：每日建議攝取量之4%｜

瑞士芝士較其他芝士低鈉低脂，亦含有可抑制血管張力素轉化酶（Angiotensin-converting enzyme，簡稱ACE）的化合物，ACE會令血管收窄、讓血壓升高，芝士內的化合物可降低血壓。

瑞士芝士的確如其名般來自瑞士，味道較淡，芝士上有小洞，就像卡通片裡被老鼠偷走的芝士般，可以配三文字、漢堡或法國洋葱湯同吃。（Pexels）

請按下圖睇其餘7種芝士的簡介及營養價值：

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資料來源：《Healthline》