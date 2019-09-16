【入廚貼士】日本人煎餃子肉汁飽滿的秘密　餃皮金黃香脆食上癮！

很多人去日本居酒屋或是拉麵店的時候，除了主菜外，必點小食就是一客煎餃子！日本甚至有許多專門賣餃子的店舖，日前在日本節目《生活小貼士》中，自言有「神之舌頭」兼且廚藝高超的藝人「複製大介」，就成功複製出日本著名餃子店的招牌煎餃子，並分享了讓餃子餡肉汁豐盈、煎餃子香脆不黐底的秘密，讓人隔住屏幕都口水直流。

香港人比較熟悉的餃子店可能是大阪王將，其實紅虎餃子房也是另一家名店。日本節目《生活小貼士》就請來曾跟大廚學師6年的藝人「複製大介」做嘉賓，讓他在不知道原材料和做法的情況下，用自己味覺將這家店的招牌煎餃子味道複製出來。

價值702円的招牌煎餃子是紅虎餃子房的鎮店之寶，最大特點是一放入口，肉汁就會爆出來。（《生活小貼士》節目截圖）

按圖看複製大介的試味情況：

複製大介試食後便用了2小時試做這份餃子，用上的材料費僅大約300円，是原價的一半，最後他的出品不但獲嘉賓大讚，就連紅虎餃子房的執行董事都親自回覆讚好，指他有實力獨自經營一家餃子店！

請按下圖睇「招牌煎餃子」的詳細材料和做法，也會解釋讓它肉汁豐盈、餃皮香脆的原理：

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複製大介做的餃子，肉汁如泉湧，像吃小籠包那樣誇張。（《生活小貼士》節目截圖）

餃皮煎得剛剛好，不會過焦，看上去脆卜卜。（《生活小貼士》節目截圖）

嘉賓們吃過都讚口不絕，指他絕對是成功複製出原店的味道。（《生活小貼士》節目截圖）

最厲害的是節目組將餃子送給紅虎餃子房的執行董事油井隆之試食，他吃後以文字回覆說：「餃子我已經吃過了，你充分理解怎樣帶出蔬菜的甜味，就連餃子味道的平衡你也成功複製，單憑這個味道，你已經有充分實力獨立去經營一間餃子店。」（《生活小貼士》節目截圖）

主持人坂上試吃後拍爛手掌，大讚不得了，更鞠躬笑稱心服口服，感覺跟在店裡吃到的一樣。（《生活小貼士》節目截圖）

上文也提到，餃子其中一個秘密是甜醬，對香港人來說甜醬相當普遍易買，即使食腸粉、魚蛋都會加，但對日本人來說，則相對沒那麼普及，複製大介說：「甜醬不是每個家庭都有，所以我會自己做。」以下就介紹他做甜醬的獨門秘方，但如果你嫌麻煩，用回普通的現成甜醬也可以。

按圖看清複製大介「獨門甜醬」的做法：

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資料來源：《生活小貼士》