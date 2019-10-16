【超市大減價】HKTVmall感謝祭減至3折　$89無激素雞套餐氣炸鍋

網上購物十分方便，很多上班一族都會在網上購入所需日用品，節省時間。但其實網上購買食材亦是一個不錯的選擇，除了可以選擇送貨上門外，亦可以選擇到附近的門市領取。HKTVmall現正舉行感謝祭，很多貨品都有特價，正是大手入貨的好時機。

香港人平時生活忙碌，下班時很多街市已經關門。購買冷凍急凍食品也是一個好選擇，可以放在家中看門口。HKTVmall現推出$109「感謝祭啖啖肉套餐」，當中包括新西蘭羊腩粒、澳洲雞中翼和澳洲豬脢頭肉，一包有齊豬羊雞，煮出各式各樣家庭菜。近日秋高氣爽，最適合和家人朋友來個BBQ派對，這些肉類套餐也可派上用場。大家也可參考01教煮的不同食譜，隨時炮製心水菜式。

按圖看精選優惠「急凍食品套餐」：

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另外，這次的感謝祭中亦有不少的水果享有優惠，例如有近年大熱的香印青提由$298減至$88一包、一箱厄瓜多爾麒麟果亦只是$268。相比起平時要到油麻地果欄才可以買到的批發價水果，現在安坐家中便有專人送到！

按圖看精選特價「水果」：

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優惠還包括不少日韓台零食，平時在便利店和超級市場少見的產品亦有減價。相信零食在大家的生活中亦是不可或缺，亦是不少在職人士、學生或家庭主婦的工作「支柱」，或排煩解悶的良伴。趁是次感謝祭，大家也可以優惠價大量入貨，補充一下零食櫃。

按圖看更多特價「零食」：

作為一個煮食愛好者，當然也會留意不同的廚房電器，這次的感謝祭亦有不少廚具和電器有優惠，包括近年大熱的空氣炸鍋和迷你焗爐，大家也可以看看。

按圖看精選特價「廚房電器」：

HKTVmall感謝祭

日期：即日起至11月11日

地址：HKTVmall網店和各大門市

資料來源：HKTVmall