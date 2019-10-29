【入廚貼士】醬油漬蛋極致濃厚秘訣超簡單　媲美烏魚子撈飯無敵

雞蛋堪稱是最百變的食材，雞蛋食譜、蛋料理、健康蛋料理等等，蛋香迷人，未吃先興奮。 有道超簡單的蛋料理「醬油漬蛋」美味無與倫比，日本專業的雞蛋達人揭開它極簡單的製法秘技。

簡單如一隻雞蛋、適量醬油、一碗日本米飯，三者合而為一變身成「生蛋拌飯」，極之簡單的蛋料理已足夠俘虜「蛋控」的靈魂，甚至被喻為日本國民級美食，魅力澎湃叫人臣服。有人蛋汁撈飯已經甘之如飴，但在醬油的加持下，美味值倍增！保持耐性多做一步炮製醬油漬蛋，其鮮味程度飆升至烏魚子等級！日本「三星侍蛋師」友加里，親切一點來形容即是「雞蛋達人」，她在日本電視節目中便傳授醬油漬蛋的簡單秘方，大家在家中亦可輕鬆做到，品嚐過的人無不拍案叫絕，平平凡凡的生蛋黃，潛力實在不容忽視。

醬油漬蛋，超下飯的流心蛋黃令人心動。（資料圖片/龔嘉盛攝）

請點擊下圖跟雞蛋達人學自製醬油漬蛋的方法︰

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用醬油醃漬蛋黃會令原本的蛋黃產生變化，由全生的狀態跳升至半熟的既視惑，此種現象原來有很科學化的解釋，同時也能運用在其他食材上，相比原有的味道，醃漬令食物變得更濃味。隨時間推進，蛋黃在醬油內醃漬愈久，表層會愈硬愈有彈力及愈厚。如果醃漬了24小時的蛋黃，形態被徹底改變成為超濃厚的蛋黃，然而雞蛋達人友加里小姐卻不建議大家醃漬蛋黃24小時以上，分分鐘有健康風險。

（資料圖片/龔嘉盛攝）

按圖了解醬油漬蛋「為何變成半熟形態」及「醃漬時間愈久產生的變化」究竟是怎樣？

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資料來源：Viu TV《生活小貼士》