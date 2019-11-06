【入廚貼士】天然食用色素DIY　紅黃藍橙...七彩食物也可健康有益

經過蛋糕店時，看到凍櫃內放著形形式式的蛋糕，它們色彩鮮艷、造型亮麗，看起來令人垂涎欲滴，真想買一件回家細味。正當想掏出錢包時，一個念頭在腦海中閃現：街外店舖的蛋糕可會添加很多色用色素？多吃或對身體有害！那麼想炮製色彩繽紛的食物，便沒有其他方法？當然不！這次跟大家分享如何自家製不同的天然色素，不論可在烘焙時用，日常菜式也能派上用場，絕不危害健康。

天然紅色或粉紅色：

想製作粉紅色的精緻甜品，又或是生日吃的紅雞蛋？用紅菜頭或是其他紅色的水果代替化學的食用色素即可。



紅菜頭有著天然的紅色，它的上色效果顯著，亦是「超級食物」的一種。

按圖看天然色素「紅色」的做法和注意事項：

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那麼做好了的天然紅色色素可以用來做甚麼呢？以下就分享一款方便快捷的紅絲絨蛋糕做法。

市面售賣的紅絲絨蛋糕外貌精美，但部分卻添加了大量的化學色素。 (iStock)

按下圖看如何製作微波爐版「紅絲絨蛋糕」：

【蛋糕食譜】微波爐做紅絲絨蛋糕零難度 拆解變紅原來跟醋有關！

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天然橙色

在做杯子蛋糕時 ,若想做出橙色的Buttercream ,可以加入紅蘿蔔製作出橙色的天然色素，既不影響味道，還可以有淡淡的橙色。

紅蘿蔔的味道本身較淡，用來加入食物中作天然的色素之用，對成品的味道影響較少。 (freepik)

按圖看天然色素「橙色」的做法和注意事項：

如想製成口感幼滑細膩的Buttercream或忌廉，亦可以按分量加入少量的胡蘿蔔汁液，若加入太多則容易失敗。

打出細滑忌廉的做法。 (資料圖片)

按圖看打忌廉時該何時加入天然色素：

【打忌廉】脂肪愈高愈挺實 滑溜秘訣4部曲

天然黃色：

如想製作黃色的天然色素，可用薑黃粉或橙皮碎，但是這兩種食材都會影響成品的味道，並不可以一次加入太多。薑黃粉在很多雜貨店和超級市場都有出售，比之前介紹的天然材料更加方便，又不用事先準備。薑黃粉最常用在煮咖喱，或是製作海南雞的油飯，較少用來製作甜品。

薑黃咖喱雞肉貝殼粉食譜

按圖看如何煮出金黃惹味薑黃咖喱雞貝殼粉：

【超級食物食譜‧有片】惹味薑黃咖喱雞貝殼粉 消炎抗癌防暗瘡）

天然藍色或紫色:

蝶豆花在近年十分受歡迎，不同的台式飲品店都會加入蝶豆花，製成夢幻星空色系的漸層手搖飲品。但是蝶豆花並不易買，而且比較寒涼，並不適合所有人食用。反觀街市常見的紫椰菜更加容易買到，而且不會影響味道。

紫椰菜不但含有豐富的花青素，而且用來做成天然色素也不會影響味道。 (freepik)

按圖看天然色素「夢幻紫色」的做法和注意事項：

當然，若不介意影響味道也可以使用藍莓、黑莓等水果製作不同的甜品。

把藍莓製成果醬 ，再加入食材中，藍莓酸酸甜甜的味道令成品更加醒胃，當中的紫色亦為賣相加了不少分。 (freepik)

按圖看如何製作色彩鮮艷的果味雪條：

綜合以上各種天然色素的做法，筆者比較喜歡先做成果醬再做出各樣甜品的做法，做成果醬的用途比較多，筆者也較常用到果醬。當然若不想影響成品味道，也可嘗試上述其他DIY方法，製作出不同色彩的料理，記得化學色素多吃無益呀！