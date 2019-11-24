【Pricerite實惠減價 】 迎新年激減至6折　精選12款務實廚具家電

各大品牌減價活動，踏入11月尾繼續進行得如火如荼。Pricerite實惠由即日至12月9日，將舉行大減價活動「新年激減2020」過百款家品、食品、廚具等精選產品低至6折優惠價發售。記者親身到訪發現大部分廚具都有折扣，想換新廚具的不可錯過！

Pricerite實惠的產品對比起大型百貸公司，行較親民路線。雖然沒有太多名牌廚具，但同場亦有不少以務實為主的廚具出售。如果沒有對名牌廚具有特別追求，在今次的大減價中必定可以執到寶！記者在廚具區發現數款煎鍋及湯鍋等特價發售，最多減接近$800多促銷。

Pricerite實惠由即日至12月9日舉行大減價，記者主攻家品部。

按圖詳細睇廚具優惠︰

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除了特價廚具，小家電及日常廚房用具同樣亦有折扣，記者認為最吸引的是樂信多功能電熱盤，因其外形似足Bruno機之餘價錢更低至半價！對於沒有牌子追求的顧客，香港品牌樂信牌也是一個不錯選擇！

按圖詳細睇小家電及廚房用具優惠︰

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