【砧板清潔貼士】夫婦患肝癌疑因長用發霉砧板？清潔保養8大貼士

食物發霉，我們都會知道要把它倒掉，那麼發霉的砧板呢？不少家庭對於砧板清潔都沒有太大講究，大多用水沖洗，或用熱水加洗碗清潔劑浸泡後刷洗。事實上砧板清潔極為重要，因為沒有徹底清潔砧板的話，會令潛在的有害細菌殘留砧板上！內地有夫婦更因長期沒有清潔砧板而患上末期肝癌！

綜合內地媒體報道，一名趙姓男子因近日經常感到腹痛、食慾不振及作嘔，有次更在家中暈倒，送院檢查後確診患上末期肝癌。其妻子得知後亦不支倒地，接受檢查過後，同樣確診末期肝癌。主診醫生問診過後，得知趙氏夫婦的日常生活非常節儉，食物發霉會切除發霉部分後繼續食用；砧板甚少徹底清洗，經常用同一塊砧板處理生熟食物。

趙氏夫妻因經常不清洗砧板而間接患上末期肝癌。（Caroline Attwood@Unsplash）

主診醫生指，不衛生的生活習慣亦是致癌元兇，以家中常用的木砧板為例，木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物的殘渣，在缺乏徹底清潔的情況下，久而久之會助長霉菌生長，甚至產生黃麴毒素，引發癌症。而且一塊砧板同時處理生熟食物，也容易導致細菌交叉感染。

為了健康及衛生著想，每次使用後都應該要徹底清潔砧板，減低霉菌及細菌如沙門氏菌和大腸桿菌增生及殘留的機會。

按圖看8個保養砧板貼士：

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每一次使用砧板後都應該徹底清潔及定期消毒，盡量避免用洗潔精或漂白水清潔。