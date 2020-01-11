【入廚貼士】自製蜂巢豆腐3步驟　光滑豆腐為何變得又黃又多洞？

豆腐種類多，件件也叫豆腐，賣相卻有不同，每一道菜都可以用上不同的豆腐。以吃火鍋為例，便會選擇最「索」湯汁的蜂巢豆腐！不過走進街市便會發現任何一檔也找不到蜂巢豆腐，惟有靠自己製造！

蜂巢豆腐又名「冰豆腐」，因為內部呈蜂巢狀而且又會吸收湯汁因而得名。其實製作蜂巢豆腐非常簡單，最需要的是耐性。由於製作需時，所以不少人會選擇百頁豆腐，外貌及特性跟蜂巢豆腐相似，不過健康成分相差甚遠不宜多吃。想吃健康的「索」汁豆腐，只需要3個步驟！

蜂巢豆腐因內部呈蜂巢狀而又會吸收湯汁，是吃火鍋時必有食材。

普遍蜂巢豆腐的原身是一磚硬豆腐，不過現時一些大品牌的豆腐廠商標榜其盒裝豆腐也可以製作成蜂巢豆腐。今次記者用了市面上常見的3款盒裝豆腐（蒸煮嫩豆腐、煎炸滑豆腐及硬豆腐）來自製蜂巢豆腐，看看當中分別。

製作蜂巢豆腐的材料很簡單，只需要一盒豆腐、刀及雪櫃。今次用了蒸煮嫩豆腐、煎炸滑豆腐及硬豆腐。

按圖看3步自製蜂巢豆腐及各豆腐製作效果比較：

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為什麼光滑豆腐會成蜂巢豆腐？

當親身製作一次蜂巢豆腐後，便會發現豆腐由原本的白色變成黃色，豆腐表面及內在亦留有不少孔洞。到底為什麼冷藏及解凍過後令原本白滑的豆腐變成黃色又多洞的蜂巢豆腐呢？

按圖了解為什麼光滑豆腐會成蜂巢豆腐：