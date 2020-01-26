【新年習俗】新年點解要食雞5大原因　雞頭到雞尾各大部位有寓意

點解新年要食雞？吃雞的5大原因，對廣東人來說意義深長，享用雞的各部分，均有各自的寓意及象徵，家人請你吃雞腳原來代表你地位重要！

新年團年飯、開年飯等多數有雞，俗語說「無雞不成宴」，在廣東及香港等地的過年習俗中必定會吃雞，但為何新年要食雞呢？原因又是甚麼？

為何新年總要食雞？5大原因了解流傳已久的新年習俗。（Pixabay）

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從以上可見雞帶有吉祥、喜慶、好品德及避邪的象徵，人們甚至將生活順利，各樣如意的渴望寄託於雞的各部分身上，例如吃雞翼、雞腳、雞骨、雞頭、雞屁股、雞髀及喝雞湯等，全部均賦予它獨有的寓意及象徵。

吃雞的各部份也有寓意及象徵。（資料圖片）

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大時大節要食雞，不過如果老闆請食雞，好可能是「無情」的暗喻。按傳統慣例，農曆十二月十六日，俗稱「尾禡」（尾牙），老闆預備佳餚美酒供員工享用慰勞員工。據民間習俗，如果老闆想解僱員工，便在筵席上以雞頭對準「目標」，暗示對方另謀高就。於歲晚員工才得悉被解僱，做法不近人情，故有請食「無情雞」的說法。

如果老闆請食「無情雞」，以雞頭對準「目標」，暗示對方另謀高就。（馮嘉雯攝）

至於為何以「雞」來瞄準被解僱的目標而非用其他食物？據指「尾禡」傳統源自台灣，雞與「加」的讀音相近，而「加」有多餘的意思，比喻多餘的人，因此以雞頭指向欲解僱的員工。如果雞頭對準老闆自己，表示所有員工平安無事。

參考資料︰亙聯網