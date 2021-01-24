【冬菇食譜合集】燜釀蒸炸10種冬菇做法　簡單賀年小菜鮮香爽彈

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-01-24 12:00

「新年食冬菇」，可能是不少家庭的新年飯傳統，即使平日粗茶淡飯，到新年也想吃餐好，期盼來年事事順景，山珍海味鮑參翅肚之外，桌上通常有一碟燜冬菇，燜冬菇是一道非常美味的菜餚，也是最家常的賀年菜。冬菇除了燜，也可釀、炸及蒸，以下10種煮冬菇的做法，大方得體，簡單易上手。

「一到新年食冬菇」，燜冬菇是最家常的賀年菜。

【燜素鮑魚】全靠一支牙籤冬菇變鮮鮑 味鮮肉嫩宴客必備

燜冬菇的汁要好味，多數會用上蠔油汁來燜，素食者可用素蠔油代替。因為燜冬菇看來平凡，若是拿出來宴客好像未夠分量，若然改個好名「燜素鮑魚」，立即升格十倍。

燜素鮑魚食譜

【海參魚肚燜冬菇】矜貴賀年菜簡易經濟版 低脂養顏增免疫力

懶人方法，不但毋須花幾天時間浸發海參或魚肚，做法簡單，而且不用$100便可享用大酒樓二三百元的豪華菜式，大方名貴又划算。

海參魚肚燜冬菇食譜

【髮菜蠔豉燜冬菇】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

髮菜蠔豉，發財好市！人人願望，新年意頭菜，必備髮菜蠔豉燜冬菇。即使翻熱也不影響味道，分分鐘更入味可口。

髮菜蠔豉燜冬菇食譜

【蝦膠釀冬菇】財源滾滾 爽滑彈牙雙重口感

蝦膠釀冬菇彈牙鮮味，冬菇的外形像元寶一樣，在腍滑的冬菇中填滿蝦膠，寓意荷包脹卜卜。

蝦膠釀冬菇食譜

【素脆鱔】冬菇扮鱔魚香脆酥鬆又開胃 仿大師級色香味全小食

素脆鱔是浙江省的特色名菜，材料只有冬菇，將冬菇炸脆扮成鱔魚，是葷食素做的代表之一。雖然食材只有一味，但絕對色香味全。

素脆鱔食譜

【魚肚冬菇燜雞】秋冬滋潤養顏小菜 魚肚棉花雞軟綿媲美花膠

每次望着碟上那一兩塊「棉花」都不敢下筷，禮讓下來，吸滿醬汁的冬菇其實也不錯。想魚肚更軟腍，加點冬菇水齊齊燜，同樣快捷方便。

魚肚冬菇燜雞食譜

【冬菇燜花膠】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

一般做法其實非常簡單，與冬菇同燜約45分鐘，已很入味，膠原蛋白豐富，滋潤養顏又得體。

冬菇燜花膠食譜

【冬菇雲耳蒸雞】簡易清蒸家常菜 紅棗養顏香甜嫩滑

這道住家菜可謂百吃不厭！雞肉醃得入味，只要掌握時間和火候，肉質自然嫩滑無比。記者更喜歡加入紅棗，補血養顏，吃起來別有一股甜香，味道更豐富，當然亦可配搭杞子或蟲草花，各有風味。

冬菇雲耳蒸雞食譜

【冬菇粟米墨魚餅】自選餡料口感變化多端 惹味下飯菜式必備

墨魚餅，用一層香脆炸皮內包住了彈牙的墨魚滑，再配上香甜粟米，是一種食物有3種感受。其實在家都可以自己製作墨魚餅，還可以自選喜歡的食材，令口感更豐富！

冬菇粟米墨魚餅食譜

【冬菇馬蹄蒸素肉餅】香軟汁多4大秘訣 15分鐘快手開飯

利用冬菇及馬蹄來蒸素肉餅。素豬肉解凍後使用，它本身已有一定黏力，不存在肉質鬆散的擔憂，兼且它本身已有調味，若加豉油後，不用加鹽亦可。當醃料加入素豬肉後，順方向拌勻至起漿，肉餅的結構更細密。

冬菇馬蹄蒸素肉餅食譜

【同場加映】入廚貼士︳泡冬菇3分鐘全泡發 4大妙招留鮮味保營養👇