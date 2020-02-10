【氣炸鍋】新手必讀氣炸鍋溫度及時間表　4大類食材從此不失手

氣炸鍋，真是愈來愈普及了，除了用來炸雞翼、炸豆腐等等之外，有人甚至會用來整梳乎厘、曲奇餅等等，不過，氣炸這種烹調方式，跟油炸或是烤焗等等慣常的煮食手法，所需時間跟火力都有所不同，新手未必能夠掌握。以下就會介紹肉類、海鮮、蔬菜、小食甜品等4大種類的食品，詳細列出所需的氣炸時間，若你對氣炸鍋烹調有興趣的話，一定要好好閱讀這篇寶典！

氣炸鍋確實方便，不過我記得初初接觸的時候，完全不知道烹調時間和溫度應該如何調節，只得幾分鐘幾分鐘去試，溫度不敢調太高，每炸3分鐘又拿出來看一看，怕會煮得過了頭。深知新手會面對這個問題，索性把從自己經驗以及不同地方參考的氣炸過食譜，綜合成以下38款超常用食材資料。不過，個別品牌的火力或有所分別，而且所需時間亦會受食品分量等影響，所以只作參考，到你應用時可能需要自己再酌量調節。

（1）肉類

豬扒｜200℃｜10分鐘，翻轉，再10分鐘（資料圖片／岑卓熹、陳錦超攝）

按圖看其餘13款「肉類」的氣炸溫度及所需時間參考：

+ 9 + 8 + 7

（2）海鮮

三文魚扒｜200℃｜10分鐘（GettyImages）

按圖看其餘6款「海鮮」的氣炸溫度及所需時間參考：

+ 2

（3）蔬菜

原個番薯｜180℃｜45分鐘（VCG）

按圖看其餘7款「蔬菜」的氣炸溫度及所需時間參考：

+ 3 + 2

（4）小食及甜品

餃子｜180℃｜12-15分鐘（資料圖片）

按圖看其餘8款「小食及甜品」的氣炸溫度及所需時間參考：

+ 4 + 3 + 2