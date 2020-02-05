【氣炸鍋食譜】流心芝士豬扒金黃鬆脆肉質軟腍　由零開始逐步解說

氣炸鍋，自從這個恩物出現後，大家終於放心在家炸小食了，不用再擔心油量多，又弄得廚房充滿油煙味，要抹很麻煩。在芸芸氣炸鍋食譜中，炸豬扒人氣可謂數一數二。今次不但示範如何炮製氣炸鍋豬扒，而且更是流心的芝士豬扒！

攝影、攝錄：岑卓熹、陳錦超

剪接：吳宇峰

氣炸鍋確實方便到不得了，但坦白說筆者不認為它炸的食物能完全及得上油炸般香脆，所以本來不抱太大期望，殊不知早前用氣炸鍋炸吉列豬扒，咬下去卻鬆脆得很，大概是因為加了麵包糠吧？以下就分享如何製作。今次炸的是夾住芝士餡的豬扒，所以中間要有空位，有人會買一塊厚豬扒，再請肉枱的肉販切成蝴蝶刀，即是像一本書般可以攤開，但未有完全切斷；有人亦會索性用兩塊薄豬扒疊起，如三文治那樣，但就可能要花多點工夫將兩塊豬扒黏合，以防散開。一般超市買到的急凍豬扒都比較薄，如果你用方法一，就建議要去肉枱購買，可按需要選擇厚度，更有人幫手切。

煮豬扒前有幾件事要做，首先切斷邊位的筋部，那麼炸的時候就不會捲曲起來，影響外觀。接著可用肉錘揼豬扒，將肉整得更腍更鬆軟。但如此專門的器具，不常煮飯的人未必有，直接用刀和叉代替便可，以刀背大力捶在豬扒底面，再用叉子於豬扒上刺上小孔，肉質同樣鬆軟入味。

想豬扒肉質軟腍，揼豬扒是不可或缺的步驟，確實有點費力，而且需要花個幾分鐘，有人甚至會將豬扒揼到比原本大1倍。

芝士亦是今次食譜一大重點，我用了1塊車打芝士片，未試過用其他芝士效果如何，若你想流心效果再澎湃些，不妨多加一片芝士，但要確保豬扒邊位黏得夠實，豬扒又夠大塊，否則隨時在氣炸時爆餡。

來到上炸粉部分，例牌是麵粉、蛋液、麵包糠，個人只會用日式麵包糠，顆粒較粗較鬆脆，整吉列豬扒最適合，而且也不會沾上太多油。講起油，用氣炸鍋絕對慳油，卻絕非不用油，筆者會在豬扒底面皆掃點油才拿去炸，兩邊各炸10分鐘，成品色澤金黃，外層脆卜卜，效果比預期還好，而且失敗率低。

氣炸鍋炸的豬扒，無論色澤賣相、香脆度和肉質，都不比油炸差，而且用少了油，感覺也較健康。

芝士豬扒食譜

健康小貼士：

豬扒含豐富的優質蛋白質、脂肪酸和血紅素等，能滋陰補腎補氣血、潤澤肌膚。

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