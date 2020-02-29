【泡杯麵】為甚麼泡3分鐘？真相竟不關乎美味！附大廚煮一丁秘技

為甚麼杯麵一定要泡3分鐘？知道真相後害我掉眼淚。杯麵的始祖包裝即食麵，蘊藏各施各法的烹調技藝，凍水落還是滾水落麵？是否要過冷河才煙韌？味粉要哪時放？如何拌才盡得精華？

每次等待眼前的杯麵泡好前，總是目不轉睛，心裡揣摩為甚麼要等3分鐘？不到3分鐘的麵質太硬；過了3分鐘的麵質太腍，等待的過程中，杯麵香味徐徐升溫，使人心思思偷睇「究竟得未呀？」如果在辦公室開餐，更隨時成為箭靶被評為邪惡的化身。杯麵等同方便麵，方便至極！實屬懶人及單身者恩物。

杯麵文化跨越地域界限，但為什麼泡麵一定要泡3分鐘？（Matt & Chris Pua/Unsplash）

方便麵，香港人一般說成「一丁」或即食麵，當然即食麵中也包括杯麵、碗麵云云，大前提是夠快夠精。先講杯麵，注熱水、蓋住、等3分鐘食得。這個3分鐘的規則是即食麵的創始人安藤百福（吳百福）發明的，安藤被讚譽為「即食麵之父」，亦是日清食品集團（Nissin Food）的創辦人。

非1分鐘也非5分鐘，究竟杯麵為何要泡3分鐘？按圖詳解，真相原來如此︰

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日本戰後糧食緊拙，安藤在大阪站附近見到長長的人龍在寒風下等待購買拉麵，他有感「醫飽肚」才是生活中最不可或缺的事，而他本人亦身陷糧食短缺的環境當中。加上日本人對拉麵的鍾愛尤甚，促使安藤發明即食麵的契機，並嘗試開發方便、快速及耐存的拉麵。偶然下，他見妻子在廚房炸天婦羅，觀察到天婦羅在油炸的期間會將水分排出，變得乾爽及鬆脆，於是靈機一動想到用「熱油」乾燥法，去除麵條水分達至長期保存，食用時再倒入熱水泡開便是。

發明即食麵的契機源於炸天婦羅。（網上圖片）

本來只發明即食麵，杯麵的出現可說是意外的收穫，安藤放遠眼光令杯麵文化跨越地域界限。按圖可多了解杯麵如何誕生？

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杯麵黃金定律3分鐘，那麼包裝的即食麵又是否有烹調的黃金定律？煮即食麵實屬各施各法，各有套路。記者以往走訪「茶廳」茶餐廳老闆謝健豐（Benson），他分享煮一丁即食麵的貼士。

Benson經常研究不同食材的各種煮法，包括煮一丁即食麵，凍水或熱水落是否需要過冷河、先落或後落味粉等，他有自己的個人心得。（資料圖片）

請按以下各圖（圖下有說明文字），看Benson煮即食麵的心得，務求麵質爽彈，味道均勻及有麻油香︰

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廣受喜愛的即食麵，在連鎖快餐店、茶餐廳及家中，亦被奉為窩心溫暖的comfort food，縱然大家都明白即食麵因油炸乾燥處理的關係，變得高脂及高熱量，而彈牙的麵條及調味粉亦潛伏高鈉的風險，不過享受即食麵與別不同的風味已近乎蓋過了對於健康的擔心。

參考資料︰Nippon / World Journal