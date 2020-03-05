【免焗爐麵包】韓國甜品達人教用平底鑊整包　吉士忌廉檳香甜柔軟

整麵包，彷彿是一件很困難的事，搓麵糰、發酵、烘焗等等，都讓不少新手卻步。整麵包確實蠻花時間，即使我們未能違反自然定律地減省發酵麵糰時間，也至少可以減去焗麵包時間！雖然方間也有蒸麵包，但韓國甜品達人就拍片詳細示範如何用平底鑊煎麵包，表皮微微脆，咬起來口感軟熟，所以短片已累積逾千萬人觀看！你又會想試試嗎？

整麵包，說實話對筆者來說真的是大工程呢，先撇開發酵麵糰的部分不說，光是家裡沒有焗爐，已經讓不少人卻步。韓國甜點達人"Sweet the MI"，5年來在自己的YouTube頻道裡拍下多部整甜品的影片，當中有不少卡通造型的曲奇、蛋糕，非常可愛，不過當中最受歡迎的短片，就是「No oven cream bun」的一條，累積觀看次數已達1,433萬人！

看來「免焗爐都能做到麵包」這件事，對觀眾來說真的是一大賣點呢！這個忌廉麵包主要分成兩部分，麵包和吉士餡，以下就分別介紹它們的做法吧！

吉士餡的所需材料如下：

蛋黃3隻

砂糖50克

低筋麵粉20克

牛奶250毫升

牛油15克

請按下圖睇吉士餡詳細做法：

+ 8 + 7 + 6

做完吉士忌廉餡之後，便要開始麵包的部分，所需的材料會多一點，如下：

高筋麵粉300克

低筋麵粉80克

鹽5克

糖60克

酵母粉5克

暖水60毫升

暖牛奶80毫升

暖忌廉20毫升

雞蛋液80克

室溫牛油40克

請按下圖睇麵包詳細做法及小貼士：

將高筋麵粉和低筋麵粉篩勻，鋪在煮食桌或砧板上。（YouTube：스윗더미 . Sweet The MI）

+ 33 + 32 + 31

Sweet the MI就告訴觀眾，這個吉士忌廉包，熱食的時後會吃到表皮帶微微脆口的感覺，當你放涼食用，則會是香軟的口感，兩者皆有不同風味，她推薦大家不論冷熱都要試一試。不知道大家覺得用平底鑊煎麵包是否變得比以前方便了？假如你家裡本身都有焗爐，想沿用傳統焗麵包的做法也可以，只需按照原作者的指示，把麵包放入攝氏200至220度的焗爐，焗大約10分鐘便可以了！