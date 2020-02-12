【防疫食物】洋蔥助預防感冒？6項保存法不易壞不發芽絲襪好幫手!

洋蔥營養價值高，傳聞洋蔥煮水成為武漢肺炎疫情下的偏方，洋蔥究竟有何功效？哪些人食用時要慎吃？ 雖然洋蔥是較耐存的食品，但假使購入大量之後大有可能變壞，發芽後也影響營養，有6項保存洋蔥的正確方法，有助延長保質期。

天氣乍暖還寒，立春後開始潮濕，根莖類食材容易發芽，例如蒜頭、洋蔥及薑，今次我們多方面看看洋蔥，如何挑選又甜又靚的洋蔥？洋葱發芽有何食用疑慮？如何正確保存、延長保質期及防止長芽？營養價值及中醫學上對洋蔥有何評價？

挑選靚洋蔥看「頭」比洋蔥身原來更重要。（Sincerely Media/Unsplash）

先了解挑選靚洋蔥的方法，據早前台灣電視節目《健康2.0》介紹，有以下7點可以參考，另外有切洋蔥不流淚方法，除了「冰鎮」之外，主持人在切洋蔥方面也有心得︰

詳情請按圖︰

+ 7 + 6 + 5

洋蔥發芽可吃嗎？

洋葱的結構像水仙頭，一旦發芽會消耗洋蔥自身的營養，導致洋蔥的外型乾癟，營養價值會降低，但不會產生有毒物質。

按圖看台灣《東森新聞》邀請營養師講解的相關報道︰

當買多了洋蔥，只要適當保存，可以使洋蔥不變質長達2至3個月，我們可想像到將洋蔥置於陰涼處是常見的方式，原來還有一個頗是環保又有效的方法延長洋蔥保質期。

洋蔥不能與薯仔放在一起，薯仔會導致洋蔥加速腐爛或發芽。 （Monika Stawowy/Unsplash）

以下6項要點確保洋蔥新鮮，請按圖參考︰

+ 3 + 2

洋蔥有助預防感冒？

流傳洋蔥可預防感冒甚至抗炎，不過從營養學及中醫上看洋蔥，兩者並未確實洋蔥有預防感冒的功效，抗炎的說法歸於大蒜內有抗氧化物，例如花青素及槲皮素，可防止細胞受自由基侵害，預防炎症。而槲皮素在研究發現有助於抑制腸胃細菌生長，及有益於免疫系統。

請按下圖從營養角度認識洋蔥的6大好處︰

+ 3 + 2

研究發現，洋蔥內的槲皮素，有助於抑制腸胃細菌生長，及有益於免疫系統。 （Lars Blankers/Unsplash）

而中醫看洋蔥，性味微辛溫，可理氣和胃，健脾消食，解毒殺蟲。對於普通傷風感冒的症狀，如風寒咳嗽、怕冷及腸胃不適等初期症狀可食用。不過有以下病症的人士不宜食用大蒜，否則適得其反。

按圖從中醫角度了解大蒜︰

參考資料︰東森新聞/自由時報/健康2.0/Huff Post/NCBI 1/NCBI 2/Healthline 1/Healthline 2