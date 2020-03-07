【大牌檔食譜合集】豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、蠔餅……在家煮鑊氣小炒

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，外出跟朋友聚餐都成為了高危活動，大牌檔感覺較地踎又邋遢，更讓人暫時不敢光顧。有時癮起想食大牌檔小炒，有甚麼解決辦法？就只有自己煮吧，雖然始終不及坐在街邊那麼有風味，但至少食得安心又衛生！

很多人誤把「大牌檔」寫成「大排檔」，但其實前者才是正寫，這跟它的起源有關。上世紀20年代，港英政府將固定小販跟流動小販分成兩種牌照，前者簡稱「大牌」、後者的簡稱「小牌」，有固定店址的熟食檔，需在檔口當眼處掛起自己申領的「大牌」，久而久之便有「大牌檔」之稱，即使是當其時政府的官方文件、告示，也照樣叫這類熟食檔為「大牌檔」。

坐在露天的冬菇亭或熟食檔膠櫈上，邊喝啤酒邊食小菜，這種風味和情懷，是香港獨有的，即使夏天食到身水身汗，也依然津津有味。（資料圖片／林振東攝）

大牌檔的另一吸引之處，當然是上菜速度極快的鑊氣小炒。（資料圖片／鄭子峰攝）

不知道大家去大牌檔最喜歡吃甚麼？前兩年討論區曾有網民熱議去大牌檔必叫菜式，蠔餅、西檸雞、黃金蝦等等高票當選，當然少不得啤酒和白飯啦！很多人以為只有專業的「廚房佬」才能煮出這些惹味小菜，在家煮爐頭火候確實未必及得上酒樓舖頭，不過能複製出其味道已很不錯吧？部分小菜更加是15分鐘就能完成，以下就提供了多個大牌檔小炒食譜！

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【粟米魚柳食譜】以龍脷柳代石斑 小心買錯鯰魚當龍脷

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【京都骨食譜】酸甜醒胃 嫩滑軟腍腍最好用邊部位？

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除了以上15個食譜之外，以下還有多10多個精選大牌檔小炒及相關食譜，看到最後一張相，更是某家著名大牌檔的名物，許多人特地去新界就是為了吃它！你又有吃過嗎？如果各位還想學習任何大牌檔小菜，不妨留言告訴我們！

請按下圖睇精選大牌檔食譜：

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食大牌檔小菜，又怎少得啤酒？有人喜用「戰鬥碗」，覺得更過癮！（網上圖片）

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