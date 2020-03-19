【便秘】日本專家推薦黃豆粉治便秘？營養師解迷思教你點食最啱

便秘問題，有日本便秘專科醫生稱，食用黃豆粉可有效解決兩大類便秘問題。記者就黃豆粉治便秘的迷思查詢營養師，解釋當中詳細的原因及宜忌，黃豆粉真的是便秘勊星？

黃豆粉，對於喜歡日本甜品的人士來說並不陌生，灑在日本和菓子上，豆味濃郁的泥黃色粉末，由黃豆經烘烤和粉碎而成。黃豆的營養價值高，黃豆粉亦然，有豐富的蛋白質及礦物質，為身體補充營養外，原來更可能是便秘勊星。日本便秘專科醫生水上健在日本電視節目《Jobtune》中解釋便秘可分成兩種，「コロコロ便」（粒粒便秘）及「イタイタ便秘」（痛痛便秘）。

按圖了解「粒粒便秘」及「痛痛便秘」的分別及解決方法︰

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如果不確定自己是哪種便秘，水上醫生指可由黃豆粉來解決。

黃豆粉是值得推介的，由於它的食物纖維及大豆低聚糖含量非常高，適合解決任何便秘。更甚是黃豆粉的食物纖維比一向認定為高纖的牛蒡及柿乾為高，而大豆低聚糖的含量，比豆腐及豆奶更優勝。

請看下圖了解黃豆粉如何解決便秘人士的煩惱︰

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黃豆粉的豆味濃郁，帶少許烘焙香氣，無添加糖，質感乾涸，一般配日式甜品食用，記者自己會將黃豆粉混合豆奶麥皮進食或沖熱奶飲用。黃豆粉不能稱為美食，但會是一塊有貢獻的「綠葉」來扶持主食，提升味道層次，舉例有日式葛餅、蕨餅、草餅、中式麻糍、驢打滾及糖不甩等。難以想到黃豆粉也有助於解決便秘，記者就黃豆粉治便秘的問題向營養師王敏寧（Mandy）查詢更多資訊。

黃豆粉含有的寡糖，可以幫助增加益生菌，並含有大量膳食纖維。（尹嘉蔚攝）

Mandy解釋，大腸中的水分及纖維不夠時的確容易引致便秘，大便太硬及太乾難以排出。當纖維不夠，大便的體積未夠大，便減少大腸蠕動刺激。若太多纖維，大便雖然比較實淨，但要大便的體積增大亦要靠吸收水分，因此足夠的纖維及水分同樣重要，缺一不可。

至於黃豆粉真的對解決便秘有效嗎？是什麼原因？有沒有其他食物可取代？按圖有詳解︰

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Mandy最後提醒吃黃豆粉無壞，但要留意當中的低聚糖難消化，不耐低聚糖的人士可能會有腸道不適、胃脹及肚瀉。想增強吸收更多的益生菌，黃豆粉除了跟乳酪食用外，不妨與香蕉同食也有益腸道健康。

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