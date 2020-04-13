【降血壓】南瓜湯、蜜柑皮浸浴5大降血壓偏方　食麻婆豆腐都得？

高血壓困擾不少都市人，不但可引發多種心血管疾病，亦是「隱形殺手」之一，沒有明顯病徵，卻能殺人於無形。根據2012年香港大學公共衛生學院調查顯示，每3位成年人中，就有1位患上高血壓，但全港有1/6患者都不知道自己血壓過高。無綫節目《X偏方：全民拆解II》中就介紹了不同的降血壓偏方，並找來醫生及營養師等解釋，全部有根有據，究竟如何才能最有效降血壓？

《X偏方：全民拆解II》每集都會有一個健康主題，再拆解有關的偏方。早前的一集就實試了共6個降血壓偏方，包括：蜜柑皮浸浴、紅菜頭汁、豆腐配青背魚、南瓜湯及腹式呼吸練習等，大家又猜得出哪款最有用嗎？

1.蜜柑皮浸浴

日本醫學節目曾提到，蜜柑的隱黃素多，有效改善高血糖問題，但原來它亦對降血壓有很大的幫助，不過並非食用，而是用蜜柑皮泡浴。專家就解釋了如何正確使用蜜柑皮浸浴來加強效果，以及檢測出最有營養價值的蜜柑品種。

主持人進行街訪，叫他們猜出西瓜皮、香蕉皮、蜜柑皮之中哪款的果皮對降血壓最有益。 （《X偏方：全民拆解II》節目截圖

請按下圖睇蜜柑皮浸浴的原理，以及蜜柑皮氯化物含量檢測結果：

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2.紅菜頭汁

紅菜頭一向以健康功效見稱，能抗氧化、降血壓等，如果家中沒有浴缸，不便浸浴的話，飲紅菜頭汁可能是最方便的方法，直接去果汁店買一杯即打果汁就可以。可是，未必人人能接受紅菜頭的味道，如果你也是這樣的話，不妨參考主持人建議的方法。

請按下圖睇3款紅菜頭汁的點評：

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3.創意麻婆豆腐——豆腐配青背魚

麻婆豆腐這道家常菜很多人愛吃，今次就試試營養師建議的新版麻婆豆腐，以青背魚取代免治肉。青背魚是魚的種類之一，可按下圖看看有哪些魚隸屬於這類別。

請按下圖了解豆腐青背魚製法，並了解這道菜與降血壓的關係：

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4.南瓜湯

如果你對自己的廚藝沒有信心，可以煮南瓜湯飲，因為步驟非常簡單，又有降血壓之效。

請按下圖睇南瓜湯的製作步驟和營養師建議做法：

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5.腹式呼吸練習

以下這個同場加映的方法並非食療，但就可以透過一條橡筋輔助，練習正確的橫隔膜呼吸法，到底為何連呼吸都可以降血壓？新手又該從何開始？

請按下圖了解腹式呼吸法：

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資料來源：《X偏方：全民拆解II》