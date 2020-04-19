【拆龍蝦貼士】Gordon Ramsay完美無痛拆龍蝦肉　7步驟輕鬆上手

龍蝦對入廚新手來說，應該是極難搞的海鮮之一，跟劏蟹一樣，要煮的話完全不知從何入手，不知從何下刀，又不知如何起出其肉等等。兩年前瑞士頒佈了法例，禁止把活生生的龍蝦直接放入滾水煮，以免龍蝦死亡前還要承受痛苦，那麼究竟該如何是好？名廚Gordon Ramsay就曾經示範過，如何既人道又安全地劏龍蝦，完美拆肉，一點肉不浪費！

Gordon Ramsay曾在節目《Master Chef》中示範如何完美地劏龍蝦，起肉後甚至還可以將整隻龍蝦由頭到尾重新砌回來，讓學員拍案叫絕，影片在YouTube上已有近3千萬觀看次數。為了減輕龍蝦在死前所受的痛苦，讓牠一下子就解脫，Gordon強調自己用的方法盡可能安全而人道。有人說過要「電暈」龍蝦，可是一般人家裡怎會做得到？因此Gordon Ramsay就選擇極速破壞龍蝦的腦神經。

Gordon Ramsay示範劏龍蝦時，學員們都聚精會神，並多次表現出驚訝神色。（影片截圖：MasterChef On FOX）

請按下圖睇Gordon Ramsay劏龍蝦的步驟和注意事項：

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龍蝦有如模型般，原隻被「神還原」！（影片截圖：MasterChef On FOX）

起完龍蝦肉之後，大家又喜歡哪些食法？香港人或許喜歡飲宴必備的「芝士龍蝦伊麵」，西方人則愛「龍蝦湯」，而今次想分享給讀者的，是一個15分鐘可完成的「花雕蛋白蒸龍蝦球」食譜，製法簡單，不論是當家常菜或是宴客都適宜。

【花雕蛋白蒸龍蝦球食譜】星級廚師1張紙5個秘訣 滑溜蛋白零失手